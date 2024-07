AMD Ryzen 9 9950X testato in Geekbench 6.3. Confrontiamo le prestazioni della nuova generazione di processori con l’architettura Zen 5

Sembra essere una tradizione nel nostro settore che prima del debutto di processori e schede grafiche, su Internet inizino ad apparire test anonimi dei prossimi prodotti. Nel caso delle CPU AMD Ryzen 9000 della famiglia Granite Ridge la questione non è diversa. Pertanto, in occasione della comparsa dei risultati del processore Ryzen 9950X di punta in Geekbench 6, abbiamo deciso di raccogliere i risultati disponibili in un unico posto e confrontarli.

L’AMD Ryzen 9 9950X è stato testato su Geekbench 6.3, ottenendo 3.359 punti nel test single-core e 20.550 punti nel test multi-core. Come si confrontano le prestazioni di questo processore con quelle delle CPU meno recenti e più vecchie?

AMD Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X, Ryzen 7 9700X, Ryzen 5 9600X – Annuncio ufficiale dei processori Zen 5 per computer

Qualche tempo fa sono apparsi online unit test AMD Ryzen 5 9600X e Ryzen 7 9700X di qualità inferiore, che abbiamo elencato nella tabella seguente. Vale la pena notare che abbiamo anche informazioni sulle prestazioni del processore Ryzen 9 9900X nel benchmark Cinebench R23. Gli ultimi test di Geekbench 6.3 ci danno risultati per le seguenti CPU: Ryzen 9 9950X, Ryzen 9 9900X e ancora Ryzen 9 9700X. Il chip più potente, il Ryzen 9 9950X, ha ottenuto 3.359 punti nel test single-core e 20.550 punti nel test multi-core. Ciò rappresenta un aumento delle prestazioni del 12,44% per il single core e del 6,18% nel test multi-thread rispetto ai risultati medi della vecchia unità superiore. AMD Ryzen 9 7950X.

Geekbench 6 single-core Geekbench 6 multicore AMD Ryzen 9 9950X 3359 punti 20550 punti AMD Ryzen 9 7950X 2941 punti 19280 punti AMD Ryzen 9 9900X 3231 punti 18064 punti AMD Ryzen 9 7900X 2925 punti 17852 punti AMD Ryzen 7 9700X 3255/3312 punti 15634 / 16431 punti AMD Ryzen 7 7700X 2912 punti 15272 punti AMD Ryzen 5 9600X 3284 punti 14594 punti AMD Ryzen 5 7600X 2868 punti 12830 punti

AMD Ryzen 9 9950X3D, Ryzen 9 9900X3D, Ryzen 7 9800X3D – Nuove informazioni sui processori Zen 5 con 3D V-Cache

Il processore Ryzen 9 9900X ha ottenuto punteggi di 3.231 punti per single-core e 18.064 punti per multi-core. Si tratta di un aumento rispettivamente del 9,47% e dell’1,17% rispetto al Ryzen 9 7900X. Abbiamo già parlato dell’AMD Ryzen 7 9700X qui. Ma ciò che possiamo notare nel secondo test è che ci sono differenze nei risultati. Ciò potrebbe essere dovuto all’inclusione della tecnologia PBO (Precision Boost Overdrive) durante i test. Le differenze più evidenti in termini di prestazioni si verificano nei test single-core, dove la nuova generazione ottiene un aumento di punteggio di circa 300 punti. Di gran lunga le differenze più grandi si possono vedere nelle unità di qualità inferiore, come il Ryzen 5 9600X, dove l’aumento delle prestazioni è chiaramente maggiore rispetto ad altri confronti. Questa può essere un’ottima notizia per i giocatori.

AMD Ryzen 7 9700X e Ryzen 5 9600X testati in Geekbench 6. Come si sono comportati i processori rispetto ai loro predecessori?

Va notato che il confronto di cui sopra può fornire solo informazioni illustrative sui processori desktop basati sull’architettura Zen 5. I test presentati sono stati eseguiti su schede madri con chipset X670E insieme alle prime versioni del codice AGESA. Dovremo aspettare circa 3 settimane per ottenere risultati affidabili, perché la première dei nuovi moduli AMD Ryzen 9000 è prevista per il 31 luglio 2024. Solo allora potremo vedere tutto il potenziale dei nuovi processori.

Fonte: Geekbench