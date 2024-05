Ha visitato un bordello e lì ha incontrato sua moglie. È intervenuta la polizia

Al ritorno dal lavoro, il colombiano ha deciso di visitare un bordello. Mentre aspettava l’arrivo di una prostituta, ha incontrato improvvisamente sua moglie. Si scopre che la donna ha deciso di guadagnare qualche soldo extra.

Il canale televisivo locale Canal 6, citando testimoni oculari, ha riferito che il colombiano ha incontrato inaspettatamente sua moglie in un bordello mentre aspettava di essere servito. L’uomo era convinto che sua moglie fosse in casa in quel momento.

I testimoni che hanno testimoniato alla stazione di polizia hanno affermato che lo stesso incontro tra il cliente e sua moglie ha dato loro “l’impressione che qualcosa non andasse”. Più tardi da solo L’uomo ha ammesso agli agenti di aver riconosciuto la moglie dalla voce ancor prima di vederla. Da dietro la porta chiusa sentì un grido: “Chi sarà il prossimo?!”

Colombia. Una lite tra coniugi in un circolo sociale



La polizia è stata chiamata nell’edificio da persone che si trovavano lì e che avevano assistito a una discussione avvenuta tra la coppia. L’intervento si è reso necessario perché lo scontro verbale si è trasformato in violenza fisica. Il marito infedele ha iniziato a picchiare la moglie.

Si è scoperto che la donna che si occupava della casa ha deciso di guadagnare soldi extra e ha iniziato a offrire servizi sessuali occasionali. Fortunatamente, suo marito ha visitato lo stesso bordello. L’emittente colombiana sostiene che il marito “tornando a casa dopo il lavoro” non si aspettava di incontrare la moglie durante una breve sosta in un’agenzia di escort.

La televisione locale ha citato un uomo che ha detto alla stazione di polizia: “Non avrei mai pensato che avrebbe fatto queste cose”.

Fonte: Bab

