Ha sconfitto il suo avversario 6:0, 6:2 e poi ha rivelato la verità. “Soffro ogni giorno”

Elina Switolina (classificata 19 WTA) nella sua prima partita al torneo WTA di Roma ha sconfitto l’italiana Sara Errani (classificata 49 WTA) 6:0, 6:2Poi ha rivelato alla conferenza che questa vittoria non è stata facile per lei. L’ucraina ha ammesso di soffrire di forti dolori alla schiena, che potrebbero escluderla dal tour: la tennista avrà bisogno di prendersi nuovamente una pausa per riprendersi completamente. L’atleta però è convinta che questa non sarà una buona soluzione per lei.

Svitolina ci ha parlato del dolore

“Soffro ogni giorno. Il dolore potrebbe non essere un 10 su 10, ma piuttosto un dolore 2 o 3. “A volte dipende dalle partite o dall’intensità degli allenamenti”, ha rivelato Elina Svitolina in conferenza stampa. Pochi istanti fa aveva estromesso dal torneo di Roma la sua conduttrice, Sara Errani, battendola con un ampio margine, quindi la confessione della tennista è stata uno shock per molti giornalisti.

Ogni giorno posso sentirmi meglio con l’esercizio e diventare più forte con la terapia. Spero di poter affrontare questi dolori in futuro. Tuttavia, per me, è difficile non giocare o fare una lunga pausa, e penso che molti tennisti che giocano ogni giorno abbiano un approccio simile. ~ – ha detto il giocatore ucraino.

Elina Svitolina non vuole rinunciare al tour

Svitolina ha ammesso di essersi sentita molto male per aver saltato la tappa asiatica del tour, e da gennaio si è allenata e ha migliorato soprattutto la sua tecnica. Ha ammesso che il suo corpo non sta ringiovanendo e quindi gli infortuni possono verificarsi più spesso. Ma ha aggiunto che questa era una novità per lei Dopo la gravidanza, gli infortuni si verificano più spesso e il corpo si rigenera fino al 20% peggio. READ Iga Švetek - Aryna Sabalenka. Copertura in diretta e risultati della finale WTA di Madrid 04/05

Ha aggiunto che, anche se sarebbe utile per lei prendersi tre mesi di pausa dal gioco intenso, ha ammesso La sua testa potrebbe non essere in grado di gestirlo. Non c’è da stupirsi che Elina Svitolina giochi ancora un ottimo tennis e voglia vincere, come si vede chiaramente nelle sue partite. Ora potrebbe perdere soprattutto a causa del dolore.