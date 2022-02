Guerra Russia-Ucraina. L’Ucraina rivela le vittime della guerra russa

“L’occupante russo continua la sua offensiva contro l’Ucraina in aree precedentemente disarmate, con il supporto di aerei tattici a lungo raggio e l’uso di munizioni a lungo raggio guidate di precisione”, si legge in una nota regolare.

“Una sezione delle forze di sicurezza ucraine, insieme alle forze di sicurezza regionali, sta sorvegliando Kiev e le linee precedentemente designate. I nemici stanno intervenendo per lanciare attacchi aerei e di artiglieria alle infrastrutture civili.

“Dall’inizio dell’invasione della Federazione Russa, le forze armate ucraine sono state devastate:

Carri armati – 80

Vari tipi di veicoli blindati – 516

Elicotteri – 7,

Voli – 10

Più di 100 veicoli,

Più di 2.800 soldati delle Forze Speciali”

– Si legge nel rapporto.

Invasione della Russia. “L’Ucraina vuole la pace”

“L’Ucraina vuole la pace ed è pronta a negoziare con la Russia, anche sulla questione della neutralità della NATO”, ha detto oggi a Reuters il consigliere ucraino Mikhail Podolak.

– Se i negoziati sono possibili, dovrebbero avvenire. Podolak ha sottolineato che se Mosca dice di voler negoziare, anche con quelli di status neutrale, non ne avremo paura.

Guerra in Ucraina. Attacchi da molte direzioni

Nel secondo giorno dell’occupazione contro l’Ucraina, le truppe russe stanno cercando di attaccare Kiev da molte direzioni. In città c’erano gruppi di sabotaggi russi, che si spacciavano per soldati ucraini. Kharkiv ha preso fuoco di nuovo in Russia. Ci sono combattimenti nelle vicinanze di questa città, così come a Mariupol e nel Donbass.

Il suo rappresentante Mikhail Podolak ha dichiarato venerdì che l’obiettivo delle truppe russe era catturare Kiev e sciogliere le attuali autorità ucraine, incluso il presidente Volodymyr Zhelensky. Ha aggiunto che il presidente era a Kiev.

L’esercito ucraino ha dichiarato venerdì che le truppe russe stavano cercando di avvicinarsi a Kiev con truppe corazzate provenienti da Chernihiv (una città a nord-est della capitale ucraina) e Ivankov (a nord-ovest). Per rallentare il progresso in quest’ultima direzione, le forze ucraine hanno demolito due ponti; Ci sono state anche segnalazioni di aspri combattimenti vicino a Timer e Ivankov. I civili delle forze armate ucraine dell’Ucraina affermano che gli aerei da trasporto russi Il-76 con divisioni che attaccavano Kiev passando per Chernihiv sono atterrati a Kolar, in Bielorussia.

Due bambini sono stati uccisi in un bombardamento russo in Ucraina nelle ultime 24 ore, ha detto venerdì mattina su Facebook il consigliere del ministro degli Esteri ucraino Vadim Denishenko. Ha aggiunto che le forze russe hanno sparato su 33 obiettivi civili nelle ultime 24 ore. Giovedì sera, il primo giorno dell’invasione russa, Zhelensky ha detto che almeno 137 civili ucraini sono stati uccisi e 316 feriti negli scontri con i russi.

(KF)