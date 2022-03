GTA 6 può ammirarne la portata: un noto analista condivide la sua opinione sul gioco

Lo studio Rockstar Games il mese scorso confermatoQuel lotto successivo Serie Grand Theft Auto Sta arrivando. famoso analista Michele Macellaio – Abbiamo scritto di lui molte volte, e spesso i suoi resoconti si rivelano veritieri – Egli ha detto Su quello che afferma di sapere sul presunto GTA VI:

Funziona su GTA VI Operativo dal 2014. Potrebbero non averlo ancora affrontato [deweloperzy z Rockstar Games – dop. red.] Poi con il codice del gioco, perché hanno inventato la trama, ma Nel 2015 stavano già schiaffeggiando zeri e uno. Chiunque è così ingenuo da pensare che Rockstar – che impiega 2.000 dipendenti – sia seduto sul suo culo e fissa il soffitto… No, non è seduto, questi ragazzi lavorano come tori per creare grandi contenuti, ma Fine GTA VI Ci vogliono 10 anni o più.

Per quanto mi risulta, il motivo è che sarà un misto di località di Vice City, San Andreas e Liberty City, ovvero GTA III – E l’Europa, sicuramente Londra. Potrai andare ovunque tu voglia in questi continenti (europeo e americano). Varie missioni ti porteranno in tutti questi luoghi.

Probabilmente sarà un gioco per quattrocento o cinquecento ore dopo la sua uscita. È quello che stanno facendo ora, è quello in cui si sono trasformati GTA VI. È così che l’ho capito, perché [Rockstar – dop. red.] Dicono: “Pagherai $ 60 e poi ti daremo la possibilità di giocare online, e se vuoi spedire droga da Londra a Los Angeles, passerai prima attraverso il porto di Miami”. Faranno tutte le cose veramente grandi.