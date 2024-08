Hai un Samsung come questo? Preparati per la novità di cui tutti parlano

L’aggiornamento di sistema per i tablet Samsung Galaxy A35 e A54 e Tab S9 FE e Tab S9 FE+ inizia il 22 agosto. Porta una nuova importante funzionalità che Samsung offre attualmente.

Dall’inizio dell’anno, per commercializzare i suoi nuovi prodotti, Samsung si è affidata alle capacità offerte dall’apprendimento automatico, chiamato semplicemente intelligenza artificiale. Dopo aver aggiornato i modelli di punta degli ultimi anni e aver introdotto più funzionalità AI negli smartphone Samsung Galaxy Z Flip6 e Z Fold6, è finalmente giunto il momento per i possessori di telefoni più economici.

Anche il popolare Galaxy A54 e l’economico Galaxy A35 avranno funzioni AI

Circle to search, ovvero la funzione di cercare contenuti sul web disegnando un cerchio sullo schermo del telefono, è diventata una delle funzioni preferite dai possessori di smartphone Galaxy S24, e ora è il turno dei modelli più economici. Il 22 agosto questa funzionalità sarà disponibile con l’aggiornamento software Galaxy A54 e Galaxy A35.

Circolo di ricerca È il nuovo modo di trovare quasi tutto con un semplice gesto, senza dover cambiare app. Una volta abilitato il cerchio di ricerca, gli utenti possono semplicemente cerchiare, selezionare o toccare un punto qualsiasi dello schermo per selezionare il testo, l’immagine o il video che desiderano cercare.

Questi aggiornamenti sbloccano nuove possibilità per la serie Galaxy A e Galaxy Tab S9 FE e rafforzano il nostro impegno nel portare tecnologia all’avanguardia a un numero sempre maggiore di utenti Galaxy. Ci impegniamo a portare la tecnologia AI di prima classe a un pubblico più ampio, consentendo agli utenti di lavorare in modo più efficiente, creare più liberamente e avere interazioni più ricche e personalizzate con i loro dispositivi.

– ha affermato TM Roh, Presidente e Responsabile del Mobile eXperience Business di Samsung Electronics

Samsung fa affidamento sull’ampia disponibilità delle sue soluzioni AI in un’ampia gamma di prodotti. In questo modo è nettamente avanti rispetto ad Apple, che non ha ancora adattato i suoi strumenti di intelligenza artificiale alle normative di molti mercati, comprese le restrizioni imposte alle grandi aziende tecnologiche dall’Unione Europea.

Circle to Search non è un servizio Samsung, è fornito dall’azienda In collaborazione con Google. Tuttavia, per dare merito ai coreani, è perfettamente integrato con l’overlay del sistema One UI.

