Grażyna Torbicka commenta la partita di Iga Świątek. E come! Che parole?

Ti guarirò Era una delle favorite per la vittoria del torneo WTA 1000 di Roma ed è stata all’altezza delle aspettative. Dopo il successo a Madrid, la nostra stella ha dimostrato di avere ancora fame di vittorie sul campo. Ha gareggiato con successo nelle competizioni in Italia fino a raggiungere la finale. Lì, il 22enne lo aspettava per duellare Aryna Sabalenka . Rappresentante della Bielorussia Ha dovuto rimandare i suoi sogni di vincere il titolo Perché il leader della classifica mondiale dei tennisti professionisti le ha concesso solo cinque giochi nella partita e alla fine ha vinto con il risultato 6:2, 6:3.

Le gesta della nostra star non sono passate inosservate a un famoso giornalista del nostro Paese – Grazyna Torbica. La donna è attiva sui social, dove racconta ai suoi sostenitori Eventi dal mondo della cultura e dello sport. Così è stato anche dopo la vittoria della squadra di Razin a Roma. Il rispettato presentatore televisivo è rimasto colpito dall’imminente vittoria del 22enne in questa stagione. Ha condiviso i suoi pensieri sull’attore polacco sul suo Instagram.

Iga Świątek non avrà molto tempo per riposarsi dopo la vittoria di Roma. La leader del ranking mondiale WTA ha davanti a sé un periodo molto intenso. La nostra stella sta per competere nel Grande Slam dell’Open di Francia! Vale la pena notare che il 22enne ha già vinto tre vittorie in questa competizione.