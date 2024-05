Gli Stati Uniti potrebbero fare causa alla Boeing. La società avrebbe violato i termini dell’accordo

Secondo il Dipartimento americano, Boeing ha violato i termini dell’accordo del 2021, che proteggeva la compagnia da possibili accuse penali legate ad incidenti aerei. Boeing nega la violazione del contratto. Ora – come conferma l’Associated Press – il Dipartimento di Giustizia americano deve decidere se sporgere denuncia formale contro Boeing.

Dopo l’incidente del 737 MAX nel 2018 e nel 2019, Boeing ha raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia nel 2021. Evitando così procedimenti giudiziari per fuorvianti autorità di regolamentazione federali.

Boeing ha accusato di frode due dipendenti di rango relativamente basso. Tuttavia, come ha scritto il capo dell’unità antifrode del Dipartimento di Giustizia in una lettera alla corte, Boeing non è riuscita ad attuare i cambiamenti promessi che avrebbero reso più semplice prevenire le violazioni delle leggi federali antifrode e quindi ha violato i termini dell’accordo.