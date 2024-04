Gli Stati Uniti hanno messo in luce il ruolo della Cina. Senza di loro, l’esercito russo rimarrebbe a corto di missili

Dall’inizio dell’invasione russa su larga scala dell’Ucraina, le autorità di Pechino hanno più o meno sostenuto l’aggressore, anche se nella narrazione ufficiale menzionano regolarmente il rispetto della sovranità degli Stati sancita dalla Carta delle Nazioni Unite. Non si riferivano direttamente all’Ucraina.

I dati di intelligence rilasciati dagli Stati Uniti mostrano quanto sia importante il ruolo svolto dal sostegno cinese nel mantenimento delle capacità dell’industria degli armamenti russa. Secondo queste informazioni, Pechino ha fornito il 90%. Microprocessori importati dalla Russia nel 2023, successivamente utilizzati nella fabbricazione di carri armati, missili e aerei.

Secondo gli Stati Uniti, la Cina avrebbe dovuto anche aiutare la Russia a migliorare le sue capacità satellitari e fornire essa stessa servizi di immagini satellitari.

— All’inizio del conflitto la Russia ha perso l’accesso all’hardware chiave, compresi i macchinari provenienti dall’Europa, e la Cina ha deciso di colmare questa lacuna – Lo ha ammesso in un'intervista al Financial Times Dennis Wilder, ex analista della CIA che si occupa di Cina e attualmente impiegato presso la Georgetown University.

Secondo gli esperti citati dal quotidiano, gli americani si aspettano che l'Europa aumenti la pressione su Pechino affinché smetta di sostenere la Russia.