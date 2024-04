Adam Bodner rivela i dettagli sul caso Pegasus.

Parlando dell'uso del sistema Pegasus, il ministro della Giustizia Adam Bodner ha detto che ci vorranno mesi, “non un mese o due” per spiegare chi è sotto sorveglianza che lo utilizza.

La questione dell'utilizzo del software Pegasus è attualmente oggetto di indagine da parte di una commissione d'inchiesta parlamentare e della questione si sta occupando anche la procura.

Durante la conferenza stampa di sabato a Olsztyn, un passante ha chiesto al ministro della Giustizia Adam Bodnar se il gruppo di 31 persone sotto sorveglianza del sistema Pegasus fosse definitivo.

– La Procura ha inviato lettere a 31 persone, i servizi segreti e la Procura, dopo aver esaminato vari materiali in loro possesso, hanno concluso che potevano senza alcun dubbio dichiarare la qualità di testimone nel procedimento. Questo però è il primo gruppo. Ci sarà di più. Non si tratterà solo di personaggi pubblici, ma di persone che già conosciamo, come Christophe Brezza. Il ministro Bodnar ha detto che l'elenco sarebbe più completo di quello delle personalità che conosciamo.

– Tutte le esposizioni richiedono la massima attenzione a non buttare via il bambino con l'acqua sporca. Anche se questa tecnica può essere considerata discutibile dal punto di vista del rispetto del diritto alla privacy, non si può dire in alcun modo che questa tecnica sia stata utilizzata contro persone che in realtà stavano spiando la loro coscienza. attività. Non dovremmo aspettarci di dichiararlo a una persona del genere […] Abbiamo usato la tecnica con questa persona. Tutto ciò richiede molto impegno e sono in costante contatto con i servizi segreti e la Procura nazionale a questo proposito – ha detto il Ministro Bodnar.

Venerdì l'eurodeputato KO Krzysztof Brejza ha dichiarato di aver ricevuto una lettera dalla Procura nazionale che confermava l'uso del sistema Pegasus contro di lui. Altri 30 hanno ricevuto tali lettere.

Secondo le informazioni annunciate all’inizio del 2021 dal gruppo Citizen Lab operante presso l’Università di Toronto, Bresza era sotto l’autorità dell’avvocato Roman Giardich (ora deputato KO), dell’avvocato Eva Vrzosek e del capo di AgroUnia, Michael Kolodzijczak. Monitoraggio in Polonia utilizzando il software Pegasus (attualmente Vice Ministro dell'Agricoltura).

Recentemente è emerso che tra le persone monitorate dai servizi segreti diretti da Mariusz Kaminski e Maciej Vasik non c'erano solo oppositori dell'allora governo, ma anche importanti politici della BRI. I media riferiscono anche che questo sistema verrà utilizzato per monitorare molti politici e cittadini.

