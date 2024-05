Gli scienziati hanno trovato un modo per riciclare il cemento

Gli scienziati britannici affermano di aver trovato un modo per riciclare il cemento degli edifici demoliti utilizzando un processo che produce acciaio, riferisce Nature.

Il calcestruzzo, ottenuto miscelando cemento, aggregato (sabbia e/o ghiaia) e acqua, è attualmente il materiale da costruzione più diffuso ed è essenziale negli investimenti su larga scala. La sola costruzione di una centrale nucleare e delle relative infrastrutture richiede circa un milione di metri cubi di calcestruzzo. Tuttavia, la produzione di cemento comporta l’emissione di enormi quantità di gas responsabili del riscaldamento climatico.

Si tratta principalmente delle reazioni chimiche che si verificano quando il calcare viene riscaldato ad una temperatura di 1450 gradi Celsius in enormi forni rotanti alimentati da combustibili fossili. L’alta temperatura provoca il rilascio di anidride carbonica dal calcare. In totale, circa una tonnellata di anidride carbonica viene rilasciata dai combustibili fossili e dal calcare per tonnellata di cemento, con una produzione globale che raggiunge i quattro miliardi di tonnellate e rappresenta il 7,5%. Anidride carbonica totale prodotta dall’uomo.

Il metodo di riciclaggio sviluppato dagli scienziati dell’Università di Cambridge, che permette di ottenere cemento dal vecchio calcestruzzo riscaldandolo, ridurrebbe significativamente l’impronta di carbonio. Secondo gli scienziati, se passassimo ai forni elettrici e utilizzassimo energie rinnovabili, come quella eolica e solare, invece dei combustibili fossili, non ci sarebbero affatto emissioni di gas serra.

L’utilizzo del calore generato durante il riciclaggio dell’acciaio potrebbe essere rivoluzionario. I prodotti chimici aggiunti ai rottami durante la rifusione dell’acciaio: i flussi come il calcare galleggiano sulla superficie del metallo fuso come scorie, impedendogli di interagire con l’aria e formare contaminanti.

Gli scienziati di Cambridge hanno notato che la composizione del calcestruzzo è quasi la stessa della composizione delle scorie nei forni elettrici ad arco. Finora, il metodo di polimerizzazione del calcestruzzo invecchiato è stato testato con successo in un piccolo forno ad arco presso l’Institute of Materials Processing di Middlesbrough.

Lo scienziato capo Cyril Dunant ha dichiarato alla BBC che questo metodo potrebbe consentire la produzione di cemento senza emissioni di carbonio. “Abbiamo dimostrato che le alte temperature del forno riattivano il calcestruzzo e, poiché i forni ad arco utilizzano l’elettricità, possono essere alimentati da energia rinnovabile, decarbonizzando l’intero processo di produzione del cemento”, ha osservato Dunant.

Abbinandolo al riciclo del calcestruzzo, anche il riciclo dell’acciaio diventa meno inquinante, poiché anche la produzione dei disossidanti oggi utilizzati comporta elevate emissioni di CO2.

Questa settimana la società spagnola Celsa tenterà di replicare il nuovo processo in un forno elettrico ad arco su larga scala a Cardiff.

Secondo gli scienziati di Cambridge, entro il 2050 il cemento a basse emissioni potrebbe soddisfare fino a un quarto della domanda in Gran Bretagna e in futuro, con un utilizzo più ampio di forni elettrici, una quota ancora maggiore della domanda mondiale (.pub)

Paolo Wernicke

bmw/bar/