“I cittadini non lo conoscevano, a quei tempi, quando i beni venivano congelati, La maggior parte delle persone scopre che il proprietario è un presentatore televisivo. Conoscono solo il russo“- Il sindaco della città di Menaigio, Michael Spaghiari, ha spiegato martedì a Radio 24 italiana che si trova una delle ville del personale della stazione Rosija 1. Non l’ha lasciata quando era lì – Ciò risulta dai conti della popolazione.

Il sindaco ha convenuto che non è chiaro per quanto tempo durerà l’attuale status giuridico del congelamento dei beni e come verrà risolta questa situazione. Il valore dei beni dell’oligarchia russa congelati in Italia, comprese le barche, è di circa 140 milioni di euro.

L’Ansa ha dichiarato venerdì che lo yacht di lusso di Alexei Mortasho, ancorato nel porto di Imperia in Liguria, è stato il primo ad essere catturato.

Finanziere italiano sigilla la barca di 65 metri “Lady M”

Tra questi oggetti c’è una barca di proprietà di Gennady Tymchenko. La nave è attraccata anche in Liguria ea Sanremo.