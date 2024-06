Ghost of Tsushima trionfa su PC e…non mi sorprende affatto. Sony sta andando alla grande su Steam

Hai presente quella sensazione quando il gioco a cui stai giocando è così bello che non riesci a smettere di pensarci? Ciò che intendo è un livello di fascino che ti spinge a farlo provare a quante più persone possibile, in modo che un titolo, a suo modo limitato all’hardware, possa raggiungere un vasto pubblico. In modo che tutti abbiano l’opportunità di vedere di persona quanto sia speciale.

Ciò è successo più volte, di solito in occasione di versioni esclusive per PlayStation. Mi piacerebbe che tutti avessero titoli come Marvel’s Spider-Man, Final Fantasy VII: Remake, God of War, e anche in precedenza Uncharted e il primo capitolo di The Last of Us. L’ultima volta che mi sono sentito così è stato quando è apparso per la prima volta il Fantasma di Tsushima. O per essere più vicino alla verità quando l’ho letto da cima a fondo.

Qualche anno dopo, posso scrivere queste parole dal punto di vista della première della suddetta produzione su Steam. In effetti, il primo spettacolo ha avuto molto successo. Un grande risultato in termini di numero di giocatori, grande interesse e ottimi ascolti. Puoi chiedere qualcosa di più? Probabilmente no. Ma non nascondo che non mi aspettavo altro. È semplicemente un progetto che merita tutti gli elogi del mondo.

Fantasma di Tsushima

Per chi, per miracolo, non è ancora entrato in contatto con questo brand, vi riassumo brevemente di cosa sto parlando. Bene, Ghost of Tsushima è un gioco che ha debuttato nel 2020 sotto gli auspici di Sony Interactive Entertainment. Creato dall’esperta Sucker Punch Productions, precedentemente nota per aver pubblicato la serie di giochi InFamous: probabilmente non ho bisogno di presentare questo gioco ai fan di PlayStation.

C’erano grandi aspettative per il progetto fin dall’inizio. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che avrebbe dovuto essere l’ultimo addio su vasta scala della PS4. La maggior parte delle persone presumeva che, ovviamente, nei prossimi due mesi sarebbero arrivati ​​i giochi solo per la generazione precedente (dal punto di vista attuale), ma immaginava che il prossimo grande progetto di Sony avrebbe riguardato principalmente quella attuale.

Il titolo stesso ha ricevuto enormi elogi fin dai primi annunci e mi sono ritrovato ad innamorarmene già in fase di ideazione. Non è un caso che ci siano commenti su “Assassin’s Creed in Japan”. Alcuni fan lo vedevano come un sogno diventato realtà per una serie a tema assassino che avrebbe avuto luogo nel Paese del Sol Levante, mentre altri lo vedevano come un’alternativa più realistica e più facile da leggere a Sekiro.

Bene, alla fine, entrambi i gruppi avevano più o meno ragione nel loro approccio, e sebbene Ghost of Tsushima sia andato per la sua strada, non è un segreto che sia all’altezza delle aspettative. È difficile trovare suoni deprimenti perché, colloquialmente, vengono semplicemente pronunciati. Non è comune che un gioco nuovo di zecca abbia una così buona accoglienza nella coscienza di massa. Tuttavia, lo ripeterò ancora, meritatamente.

Da dove viene l’ammirazione?

In tutto questo, vorrei fare un piccolo complimento al gioco stesso. Per me Ghost of Tsushima è ancora, nonostante siano passati quasi quattro anni dal suo debutto, un progetto quasi perfetto. Un titolo così vicino alla mia visione ideale della produzione giapponese che mi è difficile parlarne negativamente. Soprattutto perché tutti i componenti sembravano confermare non solo la visione di Nippon di secoli fa, ma anche i presupposti, le filosofie e le credenze che esistevano lì a quel tempo.

A partire da quiCon quanta brillantezza è stata presentata l’atmosfera. In effetti, con quanta brillantezza viene presentata la stessa Tsushima e con quanta delicatezza veniamo gettati nel vortice delle grandi battaglie. Anche se c’era molto da fare, il significato storico degli scontri in mostra è enorme (dopotutto un tempo). Ho scritto un testo su questo argomento), tuttavia, il tutto è molto incentrato sull’individuo: il personaggio di Jane.

cosìCome funzionano tutti i personaggi nel gioco. Ognuno di loro sceglie la propria strada, viene addestrato fin dall’infanzia secondo determinate regole e le segue fino alla fine. L’onore è di grande importanza. La famiglia viene sempre al primo posto. E la devozione ai propri costumi e presupposti è così forte da essere quasi palpabile. Anche se la bontà è solo una prospettiva..

fino a quel momentoQuanto siamo concentrati sul mondo che ci circonda. Qui non abbiamo una piccola mappa, non abbiamo frecce o un percorso magico (beh, forse ce n’è uno) che ci porta alla meta. Questo viene fatto dal vento, dalla direzione delle foglie mosse dal vento o dalle volpi che incontriamo lungo il cammino. Lo shintoismo in tutto il suo splendore e una lettera d’amore meravigliosamente scritta alla cultura giapponese. Se vuoi creare un mondo aperto, è meglio farlo in questo modo.

Brevemente…

Cos’altro puoi aggiungere? L’ho addolcito così tanto che alcune persone potrebbero avere difficoltà a ingoiare una tale dose di dolcezza. Tuttavia sono molto consapevole delle mie parole e sono certo che tra qualche anno sarò pronto a firmarle. Sony sta lavorando di più su PC, ma se offre ai nuovi giocatori la possibilità di scoprire cose interessanti come Ghost of Tsushima, è fantastico. Lasciala uscire nel mondo.

Alla fine, tutto quello che posso fare è scrivere questo… penso che avremo un seguito il prima possibile. Vorrei un seguito che almeno fosse all’altezza della prima parte e mi permettesse ancora una volta di isolarmi dal mondo che mi circonda e di trasferirmi con tutto me stesso nella terra del sol levante. In tutto il suo splendore con tutti i vantaggi e gli svantaggi del XIII secolo. Non ho bisogno di nient’altro.