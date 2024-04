Guerra in Ucraina.



Autore. Volodymyr Zelensky

L'Ucraina potrebbe perdere la guerra con la Russia quest'anno, ha avvertito l'ex capo del comando congiunto delle forze armate britanniche, il generale Richard Barrons, in un'intervista alla BBC. Il portale non esclude che l'obiettivo strategico di Mosca quest'anno sia quello di soffocare lo spirito combattivo e scoraggiare l'Occidente dall'aiutare Kiev.

Il generale stima che esiste un “serio rischio” di sconfitta dell'Ucraina nel 2024 “perché l'Ucraina potrebbe iniziare a sentire di non poter vincere”. “E in fondo, perché le persone vogliono continuare a combattere e morire per difendere qualcosa che è indifendibile?” – chiede un intervistatore della BBC.

Come sottolinea il sito, l’Ucraina non ha ancora raggiunto questo stadio, ma le sue forze mancano di munizioni, soldati e difesa aerea. Il contrattacco ucraino dello scorso anno non è riuscito a espellere le forze russe dai territori occupati e Mosca si sta attualmente preparando per un’offensiva estiva. Secondo il generale Barrons sembra chiaro come sarà questa operazione russa. I russi combattono in prima linea, beneficiando di una superiorità quintuplicata in termini di artiglieria e munizioni, nonché di rifornimenti di truppe e nuove armi. Si stima che l'esercito russo tenterà quest'estate di sfondare le linee di difesa ucraine. Lui avverte che se ciò dovesse accadere, l'esercito russo potrebbe entrare nel territorio ucraino dove le forze ucraine non saranno in grado di fermarlo.

La Russia mobilita le sue forze e Kiev si chiede dove Mosca lancerà il suo prossimo attacco – conferma la BBC.

Jack Watling, esperto del Royal United Services Institute (RUSI), think tank britannico, sottolinea che la Russia può scegliere dove impegnare le proprie forze, che la linea del fronte è molto lunga e gli ucraini devono essere in grado di difenderla in tutte le aree. L'esperto prevede perdite territoriali da parte ucraina. E aggiunge: “La domanda è: a quanti centri si applicherà questa questione?”

La BBC presenta tre possibili direzioni per le principali operazioni russe: Kharkov, Donbass e Zaporizhia. Leggiamo che Kharkiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, situata vicino al confine con la Russia, è una destinazione attraente per i russi. La città viene bombardata ogni giorno e gli ucraini non hanno una difesa aerea sufficiente per distruggere tutti gli obiettivi in ​​arrivo. Gli esperti sostengono che la presa di Kharkov rappresenterebbe un duro colpo per il morale e l’economia dell’Ucraina.

Scrivendo sulla situazione nel Donbass, il portale attira l'attenzione sulle perdite umane da parte ucraina e russa e sulla superiorità russa in termini di attrezzature e personale. “La tattica, la leadership e l’equipaggiamento dell’esercito russo possono essere inferiori a quelli dell’Ucraina, ma ha un tale vantaggio numerico, soprattutto quando si tratta di artiglieria, che anche se quest’anno non farà nient’altro, la sua opzione principale sarà “continuare” spingendo le forze ucraine a ovest e conquistando un villaggio dopo l'altro.

I russi potrebbero anche essere “attratti” da Zaporozhye, dove prima dell’invasione vivevano più di 700.000 persone. la gente. La città si trova nel sud del paese, vicino alla linea del fronte. È la città principale della regione di Zaporozhye, di cui la Russia ha annunciato l'annessione. La BBC sottolinea che l'esercito russo potrebbe non riuscire ad attaccare in questa direzione a causa delle fortificazioni difensive costruite in previsione del contrattacco ucraino di un anno fa. La cosiddetta linea Surowikin comprende, tra le altre cose: il più grande campo minato del mondo – osserva il portale. I russi potrebbero, ovviamente, iniziare il disarmo, ma queste misure sarebbero evidenti.