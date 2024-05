Fondo Giustizia. Fr. Michał O. sarà in custodia

Il tribunale distrettuale di Varsavia-Mokotow a Varsavia ha presentato la richiesta il 28 marzo Detenzione contro tre indagati in un’indagine su irregolarità in Fondo Giustizia – Gli avvocati difensori dei sacerdoti Michał O., Urszula D. e Karolina K. hanno presentato ricorso contro queste decisioni.

Come si legge nella notifica pubblicata sul sito della Procura Nazionale, Tribunale In motivazione, ha affermato che “le prove raccolte nel caso indicano un’alta probabilità che i sospettati abbiano commesso i crimini loro imputati”.

“In particolare, la Corte ritiene che le prove invocate come base per l’accertamento dei fatti siano, a questo punto, “attendibili”. La corte ha citato prove specifiche (comprese spiegazioni e prove) e le circostanze specifiche del caso che indicano un’elevata probabilità di commettere i suddetti reati”, ha aggiunto.