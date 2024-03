Fiducia nei politici. Sondaggio CBOS. Andrzej Duda e Szymon Hołownia più fiduciosi, Jarosław Kaczyński meno fiducioso

Secondo il sondaggio CBOS, il presidente Andrzej Duda e il presidente del Sejm Szymon Hołownia aprono la classifica di marzo sulla fiducia nei politici. Il posto successivo è stato occupato dal sindaco di Varsavia, Rafal Drzaszkowski. Il leader del PiS Jarosław Kaczyński e l’ex primo ministro Mateusz Morawiecki affrontano il più grande voto di sfiducia.

Secondo lo studio, il primo posto nella lista dei politici più fidati è attualmente occupato dal presidente Andrzej Duda e dal presidente di Polonia 2050, il presidente del Sejm, Simon Holownia. Questa fiducia in questi politici è stata segnalata dal 50% degli intervistati nel sondaggio di marzo. Attualmente il 39% non si fida del Presidente. Intervistati, presidente del Sejm – 34%.

Secondo CPOS, la fiducia nel presidente è aumentata di 6 punti percentuali rispetto a febbraio. E il numero degli intervistati che non si fidano di lui è diminuito della stessa quantità (-6 punti percentuali). A Hołownia la percentuale degli intervistati che si fidano del politico è diminuita di 11 punti. per cento, mentre la percentuale di persone che esprimono sfiducia nei suoi confronti è aumentata di 8 punti percentuali.

I prossimi sono Trzaskowski, Kosiniak-Kamysz e Tusk

Il secondo posto nella classifica della fiducia spetta al sindaco della capitale, il vicedirettore del PO Rafal Trzaszkowski, al quale attualmente gode la fiducia del 46%. intervistati (aumento di 1 punto percentuale). Il 36% non si fida di Trzaskowski. intervistati (un aumento di 2 punti percentuali). Attualmente, il 45% delle persone si fida di Władysław Kosiniak-Kamysz, vice primo ministro e capo del Ministero della difesa nazionale. intervistati (in calo di 6 punti percentuali). Il 27% non si fida del leader del PSL. intervistati (un aumento di 4 punti percentuali). Il primo ministro Donald Tusk è il secondo con il 44% di fiducia. intervistati (-2 punti percentuali). Tuttavia, il 43% non si fida del capo del governo. intervistati (un aumento di 2 punti percentuali). READ 40 La migliore Sdraio a dondolo del 2022 - Non acquistare una Sdraio a dondolo finché non leggi QUESTO!

Seguono nella classifica: il ministro degli Esteri Radoslaw Sikorski (il 38% degli intervistati si fida di lui, il 33% non si fida di lui), il vicepresidente del Sejm Krzysztof Bosak (Confederazione) (il 37% degli intervistati, il 33% non si fida di lui) e l'ex primo ministro Mateusz Morawiecki (PiS) (il 36% degli intervistati si fida di lui e il 52% non si fida di lui).

Un intervistato su tre dichiara fiducia nel ministro della Giustizia, il procuratore generale Adam Bodnar (33%), e una percentuale leggermente inferiore di intervistati non si fida di lui (27%).

Il leader del club parlamentare PiS, Mariusz Błaszczak, ex capo del Ministero della Difesa nazionale, gode di una fiducia simile (il 32% degli intervistati si fida di lui, il 41% non si fida di lui).

Non molto meno, il 31% ciascuno. Questo mese sono state raccolte dichiarazioni di fiducia: il presidente del Senato Małgorzata Kidawa-Błońska (il 31% degli intervistati non si fida di lui), il ministro del Demanio Borys Budka (il 36% degli intervistati non si fida di lui) e il leader del PiS Jarosław Kaczyński (57% degli intervistati non si fida di lui).

Włodzimierz Czarzasty, co-leader della Nuova Sinistra e vicepresidente del Sejm, crede al 30%. Gli intervistati non ci credono: il 31%.

Nello studio CBOS sono inclusi per la prima volta nella classifica di popolarità di marzo anche: Michał Kołodziejczak, presidente di Akrunia e attualmente viceministro dell'agricoltura e dello sviluppo rurale (il 27% degli intervistati si fida di lui, il 37% non si fida di lui) e politico di sinistra Agnieszka Dziemianowicz, capo del Ministero della Famiglia e del Lavoro e delle Politiche Sociali -Bag (il 24% si fida di lei, il 10% non si fida di lei). Bartłomiej Sienkiewicz, Ministro della Cultura e del Patrimonio Nazionale, gode della stessa fiducia (24%) (il 25% degli intervistati non si fida di lui). READ 10 La migliore acqua alcalina del 2024 - Non acquistare una acqua alcalina finché non leggi QUESTO!

Il 23% degli intervistati si fida della ministra della Sanità Izabela Leszczyna. intervistati; Il 14% non si fida di lei. Rispondenti. Il 21% si fida invece del vice primo ministro e ministro per gli affari digitali Krzysztof Gawkowski. Gli intervistati e non ci credono – 15%.

L'ultimo posto nella classifica di marzo sulla fiducia nei politici è occupato dal ministro dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale Czeslaw Siegierski, a cui è stata data la fiducia del 15%. Intervistati e la stessa percentuale di intervistati – 15%. – non dichiara alcuna fiducia in lui.

Classifica del pessimismo

Guardando i risultati del sondaggio dal punto di vista delle valutazioni negative, il primo posto nella classifica della sfiducia spetta al leader del PiS Jarosław Kaczyński, del quale secondo il sondaggio CBOS non si fida con una percentuale del 57%. Rispondenti. Il secondo posto va all'ex primo ministro Mateusz Morawiecki (PiS), con il 52% di sfiducia nei suoi confronti. Lezioni. Al terzo posto c’è il primo ministro Donald Tusk, che attualmente ha il 43% di fiducia. Lezioni.

Lo studio è stato condotto su un campione rappresentativo di adulti residenti in Polonia ottenuto dal registro PESEL. Dal 7 al 17 marzo 2024 è stato intervistato un campione di 1.089 persone (di cui: 60,8% con metodo CAPI, 24,3% CATI e 14,9% CAWI). Da maggio 2020 CBOS conduce ricerche statutarie secondo la procedura sopra descritta.