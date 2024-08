“Non li vogliono.” La casa automobilistica è severa riguardo all'”elettrico”.

Marcin Walków, money.pl: Concentriamoci sull’Europa e sulla questione normativa. La parola d’ordine oggi è “emissioni di CO2”, non solo per l’industria automobilistica.

Lynn Calder, CEO di Ineos Automotive: Sì, questa è sicuramente una grande sfida per il settore nel suo insieme. Come brand nuovo la nostra situazione era facile perché non avevamo il “bagaglio” di 100 anni di storia, ma siamo entrati nel mercato quando i cambiamenti erano già in atto. Ma anche se sei un piccolo produttore, devi prendere decisioni su come adattare i termini e cosa vogliono ottenere i clienti.

Mettere una nuova auto sul mercato significa un grande investimento che deve essere ripagato. Nel frattempo, non c’è ancora chiarezza sulla direzione in cui cresceranno i mercati. I governi del Regno Unito e dell’UE hanno l’obiettivo di ridurre le emissioni, ma non hanno un piano su come raggiungerlo. E questa è stata per noi una grande sfida e una grande delusione.

Farò sicuramente ciò che è necessario per riportare l’azienda in conformità con le norme e raggiungere emissioni nette pari a zero. Ma avere un piano chiaro su cosa è possibile e cosa no. I governi vogliono che raggiungiamo il 100% entro il 2035. L’elettricità non significa che funzionerà. Soprattutto se vediamo che a molti automobilisti non piacciono le auto elettriche.

Il divieto di vendita di automobili con motore a combustione è fissato al 2035. Alcuni marchi hanno annunciato che saranno elettrici al 100% molto prima, nel 2030. Ora alcuni di loro stanno "ammorbidendo" un po' la retorica, facendo un passo indietro. Capisco dalle tue parole che Ineos non vuole guidare la corsa alle emissioni zero.

No, non andremo. E non abbiamo mai detto che lo avremmo fatto. Siamo entrati nel mercato con auto a benzina e diesel. A nostro avviso, ci sarà sempre un mercato per un Grenadier con motore a combustione interna. Forse ci sarà un divieto nell’UE, ma saremo in almeno 50 paesi in tutto il mondo. E ognuno ha pensieri diversi.

Non tutti gli automobilisti vogliono guidare un’auto elettrica. Poiché sono più costosi, perché non mantengono il valore residuo, ma soprattutto a causa della mancanza di infrastrutture di ricarica sviluppate, i consumatori hanno ancora paura dell’autonomia. Naturalmente c’è un segmento del mercato che già acquista auto elettriche e ne è soddisfatto. Ma ci sono persone che non comprano perché non vogliono: cosa offriamo loro?

In effetti, vediamo alcuni marchi tornare ai loro annunci originali. L’Unione Europea ha annunciato le normative e i produttori hanno lavorato duramente per prepararsi. Entrambi sono autisti e hanno dimenticato le loro necessità quotidiane. Le persone dovrebbero avere la possibilità di scegliere. Ecco perché abbiamo annunciato il nostro prossimo modello come range extender elettrico, un piccolo motore che ricarica le batterie, così scompare la paura di perdere autonomia. Un’auto del genere si guida come un’auto convenzionale con emissioni notevolmente inferiori.

Se i governi vietassero tali soluzioni, non so cosa faremo. Credo che i politici dovrebbero consentire il cambiamento delle tecnologie. È meglio per l’ambiente che cercare di andare al 100%. Per azionamento elettrico e guasti. Perché penso che falliremo.

Quale pensi sia la soluzione per il 2035 nell’UE?

Miscela di conducenti. Il potenziale degli ibridi, degli ibridi plug-in e degli estensori di autonomia dovrebbe essere sfruttato per ridurre le emissioni di CO2 in vari modi. Credo che questa sia una soluzione più ragionevole che puntare solo alle auto elettriche, perché sicuramente non avrà successo. Si possono incoraggiare i consumatori a passare all’elettrico, ma senza investimenti nelle infrastrutture la gente non lo comprerà. Di solito mantengono le auto in funzione più a lungo e ne acquistano di più vecchie, quindi facciamo un passo indietro. READ Italia. Una donna ucraina fugge dalla guerra e muore in un incidente. Due bambini sono diventati orfani

Se parlassi con la signora Ursula van der Leyen invece che con me, cosa le diresti?

Si prega di essere chiari su quale sia il piano e di non vietare le tecnologie intermedie. Inoltre, migliorare le infrastrutture.

Si dice che i vari incentivi e sussidi non siano sufficienti per incoraggiare gli automobilisti a passare alle auto elettriche. Pensi che sia ora di prendere un bastone invece della carota?

D’altro canto, se solo gli incentivi a breve termine venissero considerati economicamente vantaggiosi, la soluzione non avrebbe successo. All’interno dell’Unione Europea ci sono opinioni e prospettive diverse sullo stesso tema. Diamo un’occhiata alla linea per possedere un’auto in fiamme. Se si scoraggia la proprietà, posso immaginare che se tutti i conducenti guidassero solo auto elettriche, i governi li tasserebbero anche in modo che non perdano gran parte del loro reddito.

Ineos produce veicoli fuoristrada in un momento in cui i SUV sono censurati. Come in Francia, il referendum ha votato a favore di tariffe di parcheggio più alte per le auto più grandi. L’Europa si allontanerà dai SUV?

Stiamo già vedendo alcuni segnali. Tuttavia, al giorno d’oggi, la maggior parte delle auto aumenta sia in termini di dimensioni che di peso. Ad esempio, a causa delle piattaforme condivise tra batterie o aziende automobilistiche. Anche le “piccole auto” sono grandi oggi.

La Francia è un caso speciale perché prevede tasse significative sui SUV con motore a combustione. Si sta cercando di limitare questo mercato in qualche modo, ma come ho detto, il mondo è enorme e ci sono molti paesi che necessitano di questo tipo di auto da decenni.