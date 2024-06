Elezioni americane. Il New York Times chiama Joe Biden. “Per il bene del Paese”

Durante il dibattito di giovedì Joe Biden spesso sembrava perduto Balbettava, confondeva milioni e miliardi, parlava a bassa voce e talvolta in modo incomprensibile, a volte non completava le frasi e fissava senza meta nel vuoto.

In precedenza, l’editorialista ed editore di giornali Thomas Friedman aveva espresso un punto di vista simile sul New York Times.

Biden lo ha confermato venerdì durante una manifestazione elettorale Rifiuta la possibilità di ritirarsi dalla corsa e intende vincere la battaglia per la Casa Bianca. Ha affermato che, sebbene non sia più bravo nei dibattiti come lo era prima, è in grado di assumersi le responsabilità della presidenza.