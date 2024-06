Niente fiori. La famiglia ha anche una seconda richiesta per la persona in lutto

Domenica 23 giugno a Słupsk all’incrocio tra UL. Un evento drammatico è avvenuto nelle strade Karnkarska e Wiejska. Una Mercedes in corsa si è scontrata con una motocicletta guidata dal subispettore Rafal Fordusky.

E’ quanto accertato dagli investigatori L’autista, Gerard P., 35 anni, ha superato il semaforo rosso ed è entrato illegalmente nell’incrocio. , si è scontrato con una moto. Quel giorno la famiglia attendeva il defunto con una festa per la festa del papà.

Dopo aver fermato il veicolo, Gerard B. Ha tirato fuori il telefono e ha iniziato a registrare un video in cui esprimeva odio verso il danese. Gli accertamenti hanno accertato che non era sotto l’effetto di alcol o droghe. È stato accusato di aver provocato un incidente e di incitamento al razzismo. L’uomo è stato arrestato per tre mesi.