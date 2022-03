Elden Ring ha problemi a salvare il PC; Pazza popolarità del gioco su Steam

Messaggio

6 Marco 2022, 12:39

Elden Ring ha un leggero problema nel salvare i tuoi progressi di gioco nel cloud del PC. Tuttavia, ciò non ha impedito al successo di FromSoftware Studio di essere all'avanguardia in termini di numero di persone che giocano contemporaneamente.





















E il, anello antico. salvo il cambio I problemi Con miglioramento e poco Carenze tecnicheIl nuovo gioco di FromSoftware è all'altezza del "clamore" costruito attorno ad esso. Sviluppato completamente veloce correzioni Altri difetti segnalati dai giocatori. Una caratteristica che deve ancora migliorare, egli è Salva i tuoi progressi di gioco nel cloud del PC.

anello antico Raccoglie quasi lo stesso di "Dishi", che in effetti Lo abbiamo immortalato nei disegni. La nostra recensione del gioco – di Karol Laska – la trovate al link qui sotto.





Elden Ring – Problema di salvataggio del computer

Questo problema si verifica solo in determinate condizioni, quindi potresti non averlo ancora riscontrato. L’ho chiamato una volta ogni ventisette ore di gioco. In breve: A volte, per qualche motivo, il gioco salva solo localmente – su disco – e il “salva” nel cloud (finché l’opzione appropriata è abilitata) rimane obsoleto.

Quindi, la prossima volta che corri anello antico Viene visualizzato il messaggio Il salvataggio del gioco non corrisponde. È quindi possibile scegliere se caricare i dati dal disco al cloud o scaricare file da un server. Se vuoi mantenere i progressi fatti, seleziona l'opzione con una data e/o un'ora più recenti.





Come posso evitare di perdere i progressi del mio Elden Ring?

Il problema sembra semplice e per di più: FromSoftware ne è consapevole e sta lavorando a una soluzione. Tuttavia, lo sviluppatore consiglia di eseguire regolarmente il backup dei file di gioco. Situata in:

C:\Utenti\Nomeutente\AppData\Roaming\EldenRing\Cartella_con_ stringa





Puoi trovare maggiori informazioni su questo argomento qui.

Ricordiamo che problemi nel salvare il gioco in modo errato Eravamo là Anche su PlayStation 5. Una delle precedenti "patch" l'ha eliminata, ma la soluzione proposta da FromSoftware – chiudere l'applicazione tramite menu anello anticoche sovrascrive Salva – Ciò potrebbe limitare l'errore descritto in questo messaggio che si verifica anche sul tuo PC.





Elden Ring è molto popolare su Steam



Fonte: SteamDB.

Questo è in aggiunta ad altri piccoli graffi su un diamante creato da Hidetaka Miyazaki & Co. non ha interferito anello antico Saltando al sesto posto in termini di numero di persone che giocano contemporaneamente su Steam. Paternità giapponese in Magnum si stava divertendo Perché ieri 953.426 utenti della piattaforma Valve.

Questo è il risultato di circa 40.000 giocatori migliori di quello che hanno ottenuto nuovo mondo. Il Million Tour è ancora un po’ corto, ma il record potrebbe essere “rotto” presto Film Cyberpunk 2077 – 1054.388 persone vi hanno partecipato contemporaneamente, rendendo il titolo CDPR la produzione per giocatore singolo più popolare su Steam.