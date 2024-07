Tocca Samung. Spendi quasi 3000 PLN e ottieni qualcosa del genere

Samsung non è fortunata con i suoi nuovi prodotti per luglio. Prima ha dovuto ritirare dal mercato le cuffie Galaxy Buds3 Pro, ora i clienti si lamentano degli schermi deformati degli orologi Samsung Galaxy Watch Ultra.

Samsung Galaxy Watch Ultra è una nuova categoria di orologi Samsung

Con questo nuovo prodotto, Samsung entra a far parte della categoria d’élite degli orologi intelligenti che resistono alle difficoltà della vita. Watch Ultra è l’attrezzatura per le persone Chi ama lo sport e le sfide estreme. È innegabile che, indipendentemente dal fatto che si tratti di Apple o Samsung, stiamo parlando di hardware Più per appassionati che per veri atleti professionisti, che preferiscono sorridere ai loro Garmin. Tuttavia, Samsung non può mancare neanche in questo ambito. Il prezzo inferiore a 3.000 PLN ha incoraggiato molte persone ad acquistarlo, ma alcune persone hanno ricevuto una spiacevole sorpresa

Schermo storto? Non ci hanno ancora giocato

Proprio come con le cuffie del produttoreAnche qui qualcosa è andato storto in fase di controllo qualità. Per alcune persone, il display dell’orologio non è fissato nella posizione corretta, quindi i segni visualizzati sul quadrante non corrispondono a quelli sulla cassa. Non si può negare che questo sia il vero incubo di un perfezionista:

Molti acquirenti di Galaxy Watch Ultra lamentano che i display dei loro orologi non sono compatibili.

Questo dimostra quanto sia pessimo il controllo qualità di Samsung! pic.twitter.com/6AeABJ9heR – Syed (@immasiddtweets) 28 luglio 2024

Samsung non ha ancora commentato i problemi osservati dagli utenti. Ancora più importante, a differenza delle cuffie, non ha annunciato una sospensione delle vendite o alcun programma di sostituzione dell’hardware. Possiamo solo sperare che questo sia un problema individuale e non solo un’epidemia. Uno dei nostri colleghi della redazione ha acquistato un nuovo apparecchio Samsung e il suddetto difetto non si è presentato nel suo caso, né lo abbiamo riscontrato negli orologi da noi esaminati durante la première.

