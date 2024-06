È la fine di Euro 2024! La nazionale polacca ha perso la sua ultima possibilità

Aggiungi un commento

Dopo le sconfitte per 1:2 contro l’Olanda e 1:3 contro l’Austria, la Polonia si è trovata in una situazione drammatica a Euro 2024. Per avere una possibilità matematica di uscire dal girone, dovevamo fare affidamento sull’Olanda per sconfiggere la Francia ( e anche allora, per usare un eufemismo, non eravamo i favoriti per la qualificazione: dopo la partita avevamo una possibilità dell’1%.)

Continua l’articolo sotto il video

E abbiamo perso anche quell’1%. L’Olanda ha pareggiato solo 0-0 con la Francia, anche se a un certo punto avremmo potuto festeggiare il gol di Xavi Simons. Ma alla fine l’arbitro non ha riconosciuto la palla, il che ha segnato il triste destino della nazionale polacca.

La Polonia è stata l’ultima a qualificarsi per Euro 2024. Ha perso per prima la sua occasione

La Polonia è stata quindi la prima squadra a Euro 2024 a perdere ogni possibilità di qualificarsi per la fase a eliminazione diretta e ora può prenotare un biglietto per tornare a casa. È interessante notare che la Polonia è stata anche l’ultima squadra a qualificarsi per il Campionato Europeo!

Alcuni potrebbero chiedersi: e se la Polonia battesse la Francia 10-0? Sfortunatamente, questo non aiuterà. Mentre nelle competizioni FIFA, in caso di parità di punti, si conta il conteggio dei gol, nelle competizioni UEFA – e quindi agli Europei – è decisivo il saldo degli scontri diretti.

Supponiamo quindi che la Polonia batterà la Francia con un punteggio di 10:0 (scenario fantascientifico) e che l’Austria perderà contro l’Olanda con un punteggio di 0:1. Polonia e Austria avranno tre punti ciascuna. La Polonia avrebbe segnato 12:5 e l’Austria 3:3, ma non avrebbe avuto importanza perché abbiamo perso lo scontro diretto. Sarebbe lo stesso se Polonia, Olanda e Austria ottenessero tre punti ciascuna.

Quindi tutto si riduce ad una semplice conclusione: non abbiamo alcuna possibilità.

All’inizio ci fu una grande vergogna, poi lacrime di felicità. Poi sono arrivate le domande imbarazzanti

Ricordate il film “Run, Lola, Run” in cui Franca Potente corre per le strade di Berlino per salvare la vita del suo fidanzato Manny? Ha lasciato una borsa con 100.000 zloty polacchi nella metropolitana. Cartelli tedeschi rubati da un senzatetto. Manny deve recuperare i soldi altrimenti verrà ucciso. Il film è diviso in tre parti uguali, con sviluppi e finali diversi. I primi due finiscono – scusate lo spoiler – con un fallimento, con conseguenze disastrose.

Sotto la guida di Cezary Kulezza, la nazionale polacca aveva già attraversato i primi due scenari. Attualmente stiamo assistendo al Capitolo 3. Questo capitolo si conclude decisamente meglio, anche se non senza danni per i personaggi principali. Dopo la partita contro l’Austria a Berlino (1:3) siamo ovviamente in declino, ma la Polonia non è ancora persa. In ogni caso sorgeranno alcune domande scomode – scrive Dariusz Dubek di Przegląd Sportowy Onet >>

Rimani informato! Lui segue Noi su Google News. Grazie per aver letto il nostro articolo fino alla fine.