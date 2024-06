Questo produttore ha licenziato 1.400 persone. La soluzione è essere l’intelligenza artificiale

L’Embracer si arretra sulla lingua. Questa volta a causa dell’approccio all’intelligenza artificiale. Dovremmo aspettarci giochi progettati con l’intelligenza artificiale?

Gruppo che abbraccia È un gigante svedese nel mercato dei giochi per computer ad essere responsabile o ad avere i diritti su tali serie Aree di confine, Ex-divinità, L’alleanza tortuosa, Treno della metropolitana numero 2033, Gotico, Fila di santi, Cavaliere della tomba E molto. Tuttavia, recentemente gli svedesi non hanno goduto di una buona reputazione tra i giocatori e gli sviluppatori di giochi.

Sembra che Embracer Group non voglia sostituire i creatori di intelligenza artificiale

Il primo in meno di un anno Embracer Group ha licenziato circa 1.400 dipendentiAlcuni mesi dopo ne venne informato Cancellati 40 diversi progetti. Nel frattempo, la società ha condiviso i suoi piani di divisione in tre entità: Gruppo Asmoudi, Trova caffè e amici E Progetti e amici della Terra di Mezzo.

Tuttavia, The Verge lo riporta Questa non è la fine dei cambiamenti radicali. Nel suo ultimo rapporto annuale, Embracer Group ha dettagliato il modo di pensare dell’azienda Utilizzando l’intelligenza artificiale. Finché non ho accettato “Politica di Gruppo sull’Intelligenza Artificiale” (Politica di Gruppo sull’Intelligenza Artificiale). L’intero rapporto non è disponibile, ma possiamo leggerlo pubblicamente:

L’intelligenza artificiale può migliorare in modo significativo lo sviluppo del gioco aumentando l’efficienza delle risorse, aggiungendo comportamenti intelligenti e personalizzando e migliorando il gameplay. Utilizzando l’intelligenza artificiale, creiamo esperienze più coinvolgenti e coinvolgenti che forniscono a ogni giocatore un’esperienza unica, dinamica e personalizzata. Vediamo anche enormi opportunità per l’intelligenza artificiale in termini di velocità di sviluppo del gioco, logistica e pianificazione. Embracer Group è inoltre consapevole dei potenziali rischi associati all’uso dell’intelligenza artificiale.

– Gruppo Al Muhaddad

In teoria, questo suona buono e nobile. In sostanza, Embracer Group ritiene di dover introdurre in una certa misura l’intelligenza artificiale nel processo creativo per rimanere competitivo sul mercato. Ciò ha molto senso considerando che i principali produttori di giochi cinesi, ad es. Mihoyo – Usano l’intelligenza artificiale da molto tempo.

Tuttavia, molte persone sono scetticheTenendo conto delle azioni degli svedesi negli ultimi mesi, Soprattutto considerando l’entità dei licenziamenti. Thomas Hedmann di Embracer Group ci assicura che l’azienda “Non voglio sostituire le persone con l’intelligenza artificiale, voglio dare più potere ai dipendenti fornendo loro nuovi strumenti.”. Come sarà nella realtà? Il tempo lo dirà. Una cosa è certa – Il mondo del gamedev sta cambiando davanti ai nostri occhi.

