DoorDash, Hasbro, Palantir, Walmart e altri

Scopri quali aziende stanno facendo notizia giovedì a mezzogiorno.

DoorDash Le azioni di DoorDash sono aumentate di oltre l’11% dopo i ricavi trimestrali della società di consegna di cibo Si è rivelato migliore del previsto. DoorDash ha registrato un fatturato di 1,3 miliardi di dollari lo scorso trimestre, superando la stima di Refinitiv di 1,28 miliardi di dollari. La società ha anche pubblicato numeri di ordini elevati e aggiunto nuovi utenti, indicando che la domanda di servizi di consegna di cibo rimane elevata.

Tecniche di Palantir Le azioni Blantyre sono scese del 10% dopo i guadagni della società Era al di sotto delle aspettative Per il quarto trimestre, tuttavia, le sue entrate hanno superato le stime. La perdita netta riportata è stata di $ 156,19 milioni, maggiore della perdita di $ 148,34 milioni nello stesso periodo dell’anno scorso.

Hasbro Il gamemaker ha visto le azioni aumentare di oltre il 3% dopo che l’investitore attivista Alta Fox Capital Management ha nominato cinque amministratori nel consiglio di amministrazione della società. Alta sta pagando Hasbro per lanciare Wizards of the Coast e la sua console di gioco digitale, che include marchi come Dungeons and Dragons e Magic: The Gathering. Alta possiede una partecipazione del 2,5% in Hasbro per un valore di circa $ 325 milioni.

Rapidamente Le azioni della società di cloud computing sono diminuite del 30% a causa delle deludenti indicazioni per l’intero anno. La società ha rapidamente riportato perdite nel quarto trimestre, sebbene fosse inferiore a quanto previsto dagli analisti e le entrate hanno superato le stime di consenso.

nvidia Le azioni del produttore di chip sono scese del 6%. Sebbene la società abbia riportato ottimi risultati trimestrali. Nvidia ha notato che il suo business automobilistico, che è un mercato in crescita per i suoi chip, è diminuito del 14% delle entrate a $ 125 milioni. È stato anche messo sotto pressione dalle preoccupazioni per la sua esposizione al mercato delle criptovalute.

Fabbrica di torte al formaggio La catena di ristoranti ha visto le sue azioni aumentare del 4% nonostante abbia annunciato che i suoi guadagni non erano quelli che gli analisti si aspettavano e l’aumento dei costi di input che ha compensato qualsiasi guadagno di entrate. La società prevede di aumentare i prezzi sui nuovi elenchi che potrebbero aumentare i prezzi entro la fine dell’anno.

Walmart – Le azioni del colosso della vendita al dettaglio sono aumentate di oltre il 2% dopo Walmart Previsione di guadagni superata È sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi finanziari a lungo termine, hanno affermato, chiedendo una crescita dell’utile per azione rettificato in media a una cifra.

TripAdvisor L’operatore del sito di viaggi è in calo del 2,7% dopo una perdita trimestrale inaspettata e una perdita di entrate. Tripadvisor ha affermato che si aspetta che il mercato dei viaggi migliori in modo significativo nel 2022 dopo quelli che ha definito “periodi imprevisti di recrudescenza del virus” nel 2021.

Sistemi Cisco La società di software ha aggiunto circa il 4% dopo aver registrato un’ondata di entrate e utili trimestrali e pubblicato una previsione ottimistica per l’intero anno, citando la forte domanda da parte delle società di cloud computing. Gli utili Cisco di 84 centesimi per azione hanno superato le stime di 3 centesimi. Le entrate sono state di $ 12,72 miliardi, contro stime di $ 12,65 miliardi.

Equinix La società di infrastrutture digitali Equinix ha guadagnato oltre il 4% dopo che TD Securities ha aggiornato il titolo per acquistare dalla sospensione, citando il recente ritiro. L’aggiornamento è arrivato il giorno dopo che la società ha annunciato un adeguamento dell’EBITDA del quarto trimestre che ha superato le stime, oltre a una performance leggermente superiore ai ricavi.

