Promuovi il tuo business utilizzando l’intelligenza artificiale.

L’agenzia SEMPIRE, creata da Grupy Shoper, inizia ora a restare a Poznani. Nell’ambito dell’attuale dotazione locale verrà aperto il nuovo centro di competenza. Inoltre, il centro ricerche promuove il business attraverso Chat GPT, Microsoft Copilot, Google Gemini e un motore di ricerca online che utilizza l’intelligenza artificiale.

Shoper e SEMPIRE si trovano ora nella zona Władysława Andersa 3 di Poznány, nel vivace complesso della Torre Andersia. “Ora abbiamo tutta la nostra esperienza. Pubblicizzato online tramite SEMPIRE Europe (che gestisce Grupy Shoper) e Shopera. Ottieni un forte supporto da parte di professionisti nella pubblicità della tua attività online” – Przekazano.

Avendo recentemente iniziato il lavoro di localizzazione, gli acquirenti stanno acquisendo una nuova attenzione alla competenza tecnologica, mentre cercano specialisti. GEO (Generative Engine Optimization), ottimo marketing basato sull’intelligenza artificiale.

“Noi di Poznani ora godiamo di una nuova dinamica come Grupy Shoper, attraverso le agenzie SEMPIRE, e monitoriamo gli sviluppi dell’intelligence nella promozione aziendale. Il Technology Competence Center sta ora esaminando l’intelligenza artificiale nella pubblicità dei prodotti, MarTech o AdTech” – Comment Piotr Markiewicz, Dyrektor Digital Ads w Grupie Shoper oraz Członek Zarządu SEMPIRE Europe. “Stai promuovendo i tuoi clienti di fascia alta attraverso un ecosistema di intelligenza artificiale, gadget e aggeggi, che rendono eccezionale questo tipo di innovazione. La priorità può aiutarti a migliorare i tuoi clienti. Dlatego ha contribuito allo sviluppo dell’e-commerce in Polonia, fornendo un ottimo modo per cambiare e accedere a tutto ciò che è nuovo”. -Dodagi.