“Disastro”. Il calciatore del Legia Warszawa non ha pronunciato le parole. Al punto di calcio

Legia Varsavia Dall’inizio della stagione, non è stata in grado di affrontarlo premier League. Poche settimane fa era in zona retrocessione, anche se l’obiettivo di questa stagione era difendere il titolo di campione di Polonia. Nelle ultime settimane, la squadra di Aleksandar Vukovic ha iniziato a riprendersi vincendo quattro partite consecutive di campionato. permesso di trasformarsi le leggi Per l’undicesimo posto in classifica.

Guarda il video

I giocatori sono dietro la ribellione della Federcalcio polacca. Sappiamo chi è stato l’iniziatore

Johansson: Saremo con il campionato

Undicesimo posto a premier League Tuttavia, questo non è un sogno che si avvera per i tifosi del Legia, né per i giocatori della squadra dei campioni di Polonia. Ecco perché le parole dure non sono sorprendenti Matthias Johansson. Ovviamente non sono venuto qui pensando che avrei lottato per vivere. Dovevamo lottare per il campionato e mi piace quel tipo di pressione. Stavamo andando bene in Europa, ma dentro lega È stato un disastro. Ho sentito che è successa la stessa cosa un anno fa perché. Non ci siamo riusciti su più fronti, ma non dobbiamo sbagliare troppo in campionato – ha detto in un’intervista a “Przegląd Sportowy”.

Wisła ha rilasciato una dichiarazione su Błaszczykowski. informazioni fatali

Sono venuto qui per vincere il campionato e non sarei soddisfatto da nessuna parte se non prima. Si sa che è impossibile in questa stagione, ma vogliamo vincere ogni prossima partita, la Coppa di Polonia è in arrivo e lascio a giornalisti ed esperti speculazioni su dove andrà bene – ha sottolineato Johansson.

Lo svedese si è unito al Legia Warszawa dalla Genclerbirliga in Turchia nel luglio dello scorso anno. In questa stagione, Matthias Johansson ha giocato un totale di 24 partite del Legia. Ha segnato 1 gol e ha anche segnato 3 assist.