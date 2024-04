Cuore su Plutone. Gli scienziati hanno risolto il suo mistero

Plutone, un pianeta nano situato ai margini del sistema solare, nasconde molti segreti. Una delle cose più interessanti ha a che fare con il caratteristico motivo a forma di cuore sulla sua superficie. Gli scienziati dell'Università di Berna e dell'Università dell'Arizona hanno deciso di esaminare più da vicino questa struttura, che scientificamente viene chiamata Tombo Reggio, e come potrebbe essersi formata.

Le simulazioni hanno mostrato che Plutone potrebbe entrare in collisione con un corpo celeste con un diametro di oltre 640 chilometri. L'impatto è avvenuto con un angolo basso e ad una velocità relativamente bassa, il che spiega la forma insolitamente allungata dello Sputnik Planitia. Come hanno dimostrato gli scienziati, un impatto così massiccio potrebbe essersi verificato molto presto nella storia del pianeta nano.

– Il nucleo di Plutone è così freddo che le sue rocce non si sono sciolte nonostante il calore rilasciato durante la collisione, e il nucleo del meteorite non è penetrato nel nucleo del pianeta, ma è rimasto lì come una macchia – ha spiegato Harry Ballantyne dell'Università di Berna, autore principale dello studio lo studio.