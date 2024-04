Crisi immobiliare a Ibiza. I residenti si spostano in auto e tende

“Mi mancano le cose basilari come potermi svegliare a casa, cucinare normalmente, persino aprire il cassetto e tirare fuori i calzini”, dice Cesar Nebrera, residente sull'isola, che si è trasferito in una vecchia Kia tre anni fa.

Cesar lavora come chef, ma il costo dell'affitto di una casa su un'isola spagnola è salito alle stelle e non può più permettersi un appartamento tutto suo.

– Gli alloggi a Ibiza stanno diventando sempre più costosi. Profitti molto più alti. Il giovane dice che vivere in macchina è meno comodo, ma mi permette di restare sull'isola.

Ibiza è una delle quattro isole del Mediterraneo che compongono le Isole Baleari spagnole. Gli altri paesi sono Maiorca, Minorca e Formentera. Sono tutte destinazioni turistiche popolari e Ibiza è conosciuta per le sue grandi feste, club e DJ di fama mondiale. Tuttavia, il suo successo turistico rappresenta un grosso problema per i residenti che non possono più permettersi appartamenti sull’isola.