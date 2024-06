È detenuta in Russia da più di due anni. Ha pubblicato un video toccante

Marianna Chichelyuk è stata portata in prigionia russa nel 2022. I russi hanno arrestato un agente della polizia nazionale ucraina quando lei e i suoi parenti volevano utilizzare il corridoio umanitario per i civili evacuati da Mariupol. Ai suoi genitori è stato permesso di passare e lei e sua sorella sono state portate nel villaggio di Bezemenoye (regione di Donetsk) per la liquidazione. Da lì, la giovane poliziotta è stata mandata nella prigione di Donetsk.

I suoi parenti hanno avuto l’opportunità di parlarle al telefono una volta. Ricevettero anche diverse lettere da leiin cui Morgana descriveva le molteplici forme di tortura fisica e mentale a cui era stata sottoposta.

Sono stato picchiato, maltrattato, affamato e umiliato. È stata minacciata di farsi radere la testa. In cattività, la ragazza non solo ha perso peso, ma ha anche iniziato a soffrire di seri problemi di salute. E nelle immagini pubblicate sul sito di X Puoi vedere come la prigionia abbia influenzato le condizioni della bambina. Sembra che il peggio sia ormai alle spalle.

Mariana ha condiviso un video sui social in cui finalmente sul suo viso è comparso un sorriso. Il 24enne aspetta questo incontro da due lunghi anni. In un breve e toccante video si può vedere il momento in cui riesce ad abbracciare sua madre. La ragazza non riesce a trattenere le lacrime. Alla fine possiamo vedere la giovane poliziotta finalmente sorridere.

Nell’ambito del 52esimo scambio di prigionieri, la poliziotta 24enne non solo è tornata nel Paese. Julia Primak del Centro di comando regionale per il coordinamento del trattamento dei prigionieri di guerra ha riferito che 37 membri delle forze armate ucraine, 21 soldati della guardia nazionale, 7 guardie di frontiera, 6 antiterroristi e 4 civili sono tornati a casa. Un totale di 70 uomini e 5 donne hanno riconquistato la libertà. READ Un guaritore del Malawi ha promesso di resuscitare i morti. E' nei guai adesso