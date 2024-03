Così vive Iona Pavlovich. Ho acquisito una grande proprietà [ZDJĘCIA]

Per molti anni, Iona Pavlovich è diventata una campionessa di danza latinoamericana. Col tempo, ha deciso di formare altri e insegnare tecniche di danza. Così fondò una scuola di danza con il suo primo marito. Dopo aver completato la sua carriera di ballerina, ha ottenuto l'abilitazione come giudice ed è diventata giudice in concorsi e programmi di danza. Ha anche collaborato a libri e registrazioni per imparare le danze. Attualmente è associata da molti anni a “Ballando con le Stelle”, dove valuta le capacità delle celebrità.

Sebbene nel corso della sua carriera abbia conosciuto molte persone del mondo dello spettacolo, preferisce vivere lontano dalle luci della ribalta. Fino a poco tempo fa Iona Pavlovich viveva in una proprietà di 300 metri quadrati a Rosnov. Nel 2017 si è trasferita in una casa due volte più piccola a Olsztyn per essere più vicina a sua madre, che vive in una casa di riposo.. Ha un altro passo avanti al suo attivo.

Così vive Iona Pavlovich