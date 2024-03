In questo ristorante i polacchi mangiano gratis. In questo modo il serbo vuole ripagare il suo debito di gratitudine

– Tutto è iniziato nel 2020, quando un regista polacco, Pawel Wysoczanski, è venuto a casa mia per girare un film sulle attività di beneficenza dei medici dalla Polonia alla Serbia, ha detto in un'intervista il proprietario del ristorante Diortsi Momik. Settimanale “NIN”.

– Dott. Questa è stata la prima volta che ho sentito parlare di Hirzfeld e del suo lavoro per il mio paese. Tutta la storia mi ha davvero incuriosito, così ho deciso di ripagarlo in qualche modo, ha spiegato il ristoratore.

– Un uomo deve avere una missione. Ho 69 anni. Credo che dovremmo tutti essere ponti tra le persone e agire umanamente. Vorrei sapere se un medico polacco può venire in aiuto dei serbi di fronte a un'epidemia. Questo è molto importante per me; Voglio aiutare il più possibile. Momik insiste che per me la pubblicità non è importante, l'importante è essere umani, commentando il suo improvviso aumento di riconoscimenti.

Nel mese di marzo il ristorante è stato visitato dai rappresentanti dell'ambasciata polacca in Serbia. “Ottimo caffè, pizza deliziosa, bella conversazione con il signor Momik, orgoglioso residente di Valjevo. Quando abbiamo chiesto il conto, il cameriere ha risposto che il dottor Hirschfeld aveva pagato cento anni fa”, ha scritto l'ambasciata su Facebook.

Chi è Ludwig Hirschfeld?

Ludwig Hirzfeld era un medico polacco che venne a Waljewo con la moglie Hanna durante la prima guerra mondiale per curare soldati e civili. Mentre lavorava all'Università di Zurigo, venne a conoscenza di un'epidemia di tifo in Serbia e all'inizio del 1915 si arruolò nell'esercito serbo come medico volontario.

Su sua richiesta si è recato al centro dell'epidemia – Valjeva. In città non solo curò i malati ma tenne corsi sul tifo e altre malattie.

Grazie al lavoro di Hirzfeld, l'esercito serbo fu il primo a utilizzare le trasfusioni di sangue su larga scala, un metodo innovativo per l'epoca.

Nel 1919 Hirzfelds tornò in Polonia e l'anno successivo Ludwig divenne direttore dell'Istituto di ricerca sul siero e sui vaccini di Varsavia. Quando la Germania iniziò ad occupare la Polonia nel 1939, Hirzfeld dovette dimettersi dal suo lavoro perché era un ebreo convertito al cattolicesimo.

Due anni dopo Hanna, Ludwig e la loro figlia Maria finirono nel ghetto ebraico. Dopo aver appreso ciò, le autorità di Belgrado concessero al medico la cittadinanza onoraria del Regno di Jugoslavia, grazie alla quale Ivo Andrić – ambasciatore jugoslavo a Berlino e poi vincitore del Premio Nobel per la letteratura – chiese la liberazione della famiglia Hirzfeld.

Alla fine Hirzfeld riuscì a ottenere documenti falsi e lui e la sua famiglia fuggirono dal ghetto. Poco dopo questa fuga, la figlia di Ludwig morì di tubercolosi. Lui stesso morì di infarto a Breslavia nel 1954.