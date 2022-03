Coppa Italia: pareggio nel derby di Milano in semifinale

Con le semifinali si sa che quest’anno entrerà un po’ più di tattica in Coppa Italia, che funge da unica tappa del sistema match-match. Considerando le squadre che compongono la prima coppia, è difficile immaginare che sia popolare CatanacioHelenio Herrera è stato altrimenti promosso nella coscienza collettiva durante il suo lavoro inter.

Tuttavia, dagli anni ’60 è passato molto tempo, quindi i calciatori milanesi hanno deciso di giocare martedì sera una partita molto pericolosa. Nei primi 15 minuti i giocatori del “Rosonerich” sono stati molto vicini all’inizio della partita. Prima il tiro istintivo di Samir Handanović di Alexis Saelemaekers e un minuto dopo Theo Hernandez spreca una grande occasione di Olivier Giroud.

Più tardi, l’Inter si fece avanti e Mike Miknon tentò di molestare gli altri. Edin Deco e Hagan Calhanoglu. Quest’ultimo, inoltre, è stato tradizionalmente ispirato dalle tribune dopo quattro anni al Milan quando il club ha cambiato i colori da “rossonero” a “nero blu”.

La palla è passata da un’area di rigore all’altra poiché entrambe le squadre hanno ripreso ad attaccare dall’inizio del secondo tempo. Al 49′, Rat Grunich spreca un’enorme occasione per segnare. Giroud poi ha avuto una possibilità per lui, ma ha ritardato troppo il suo tiro e alla fine, quando è stato spinto fuori dall’area, ha dovuto dare la palla al Messia junior, che l’ha mandata a un metro di distanza. Tante le occasioni da entrambe le parti, ma ogni volta per mancanza di precisione, fino all’ultimo fischio di Mauricio Mariani, il punteggio sul tabellone era 0:0.

Questo è il terzo derby di Milano in questa stagione. Finora il sorteggio è a favore dei “Rossonerimi” perché hanno vinto la Serie A (2:1) all’inizio di febbraio. In precedenza, era in pareggio 1-1 il 7 novembre 2021.

Le due squadre milanesi inizieranno così la rivincita a San Siro senza alcun anticipo. Per questo incontro bisognerà però attendere a lungo, perché fino al 20 aprile la finale di Coppa Italia è in programma l’11 maggio. La seconda coppia di semifinali è la Juventus, i cui colori sono difesi da Wojciech Schkesny e Fiorentina Christoph Bitek e Bartomij Trekowski. Vedremo queste squadre in campo mercoledì e la partita sarà trasmessa su Polsat Sport Premium 2 e Polsat Box Go. A partire dalle 20:50.

Milan – Inter 0: 0

AC Milan: Mike Miknon – Alessandro Florence (84° David Calabria), Figo Domori, Alessio Romagnoli (26° Pierre Kalou), Theo Hernandez – Ismail Benazer, Frank Guessi – 67° Jr. (67° Jr.) Rebić), Olivier Giroud.

Inter: Samir Handanovic – Milan Screenier, Stephen de Vridge, Alessandro Bastoni – Denzel Dumfries (88esimo Matteo Dormian), Niccolரே Parella (65esimo Arturo Vidal), Marcelo Prosovic, Hakan Calhanoklu – 88esimo Evans Persen (88esimo) Martinez (65esimo Alexis Sanchez).

Cartellini gialli: Prosovic, Martinez.

Giudice: Maurizio Mariani.

