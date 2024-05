Conflitto a Olsztyn. Hanno registrato una denuncia contro l’autista e lo hanno arrestato

Un camionista ubriaco ha speronato diverse autovetture a Olsztyn, poi si è schiantato contro un autobus e una pensilina. Mercoledì un uomo di 42 anni è stato portato nell’ufficio del pubblico ministero per essere interrogato. È stato accusato di incidente stradale e guida in stato di ebbrezza. Si è dichiarato colpevole ed ha espresso rimorso. La corte ha accettato di arrestarlo temporaneamente.

L’incidente è avvenuto lunedì poco dopo le 19. Baltico. Il camion ha prima speronato le autovetture ferme al semaforo. A causa dell’impatto un’autovettura si è ribaltata. Poi il camion ha urtato la parte posteriore dell’autobus urbano che era fermo alla fermata. Sul pullman c’erano 16 persone. Il camion ha danneggiato anche una pensilina dell’autobus ed è rimasto sospeso su un pendio alto circa 4-5 metri.

Mercoledì l’uomo è stato portato alla procura distrettuale di Olsztyn-Północ, dove è stato accusato di aver provocato un incidente stradale e di guida in stato di ebbrezza.

Avvocato Piotr Affeldovich, difensore del 42enne: Il mio cliente ha espresso rimorso e si è dichiarato colpevole delle accuse.

Vuole sottoporsi volontariamente alla punizione

L’avvocato 42enne Piotr Afeldovich ha detto a TVN24 che il suo cliente ha espresso rimorso e ha ammesso le accuse.

– Vuole sottoporsi volontariamente alla punizione. Non è rimasto coinvolto in alcun incidente e lavora da diversi anni come autista professionista in Polonia – ha detto l’avvocato, aggiungendo che il 42enne non ha fornito alcuna spiegazione sul motivo per cui si è messo al volante. Bevendo alcool.

È stato imprigionato per tre mesi

L'ufficio del pubblico ministero ha chiesto al tribunale la custodia cautelare per tre mesi. La corte ha accolto la richiesta.

– Il reato di turbativa nei trasporti terrestri è punito con la reclusione fino a 10 anni. Tuttavia, poiché l’autista era ubriaco al momento dell’incidente, il rischio è punito con una pena detentiva da due a 15 anni – ha detto il pubblico ministero Piotr Machul della procura distrettuale di Olsztyn-Północ davanti a TVN24. Strumento fotografico.

Ha confermato che il sospettato era pentito e ha confessato il crimine.

Avvocato Piotr Machul: Il tribunale ha accolto la richiesta di arresto temporaneo TVN24

L’autista era ubriaco

A bordo dei veicoli coinvolti nell’incidente viaggiavano 26 persone. Alcuni di loro sono stati soccorsi sul posto e 12 feriti sono stati portati in ospedale. Nessuna delle persone portate in ospedale è rimasta gravemente ferita, ha detto martedì la polizia di Olsztyn.

Anche il camionista è stato portato in ospedale dal luogo dell’incidente e dopo un esame – con l’approvazione del medico – è stato preso in custodia dalla polizia. La polizia ha detto che era ubriaco e che il suo respiro espirato conteneva più di 2 alcol per millilitro. La polizia ha anche detto che era straniero e non ha specificato a quale città appartenesse.

Le telecamere hanno ripreso il momento dell’incidente

Secondo i testimoni, il camion ha percorso diverse decine di metri da un marciapiede all’altro, poi contromano. Wilczewski ha detto che sul luogo dell’incidente è stato installato un sistema ITS per, tra le altre cose, monitorare le strade. Il poliziotto ha assicurato che se il sistema non si guasta durante l’incidente, il momento dell’incidente verrà sicuramente registrato. READ Coppa Italia: pareggio nel derby di Milano in semifinale

Su Internet sono emerse registrazioni di telecamere private.

Incidente a Olsztyn

Un poliziotto parla di un incidente a Olsztyn: il camionista era ubriacoTVN24

Bałtycka in via OlsztynGoogle Maps