Tutti probabilmente ricordano le tappe della vita scolastica che furono un cammino di sofferenza. Associamo letture o test di storia così lunghi e noiosi che abbiamo dovuto leggere a memoria metà del libro di testo. Per la maggior parte di noi, la prima esperienza scolastica è l'apprendimento della tavola pitagorica.











Come imparare la tavola pitagorica? Questo trucco allevierà notevolmente la tua sofferenza







La tavola pitagorica è il fondamento assoluto della conoscenza matematica, che viene utilizzata per eseguire operazioni più complesse. Sarà necessario nelle classi successive della scuola primaria, ma anche nella scuola secondaria.

Siamo onesti: questa è anche una delle poche cose che ti aiuterà a imparare la matematica in età adulta, indipendentemente dalla tua professione.

Le curiosità sportive renderanno l'apprendimento di tuo figlio più divertente

Molti insegnanti credono che la tavola pitagorica debba essere memorizzata e tenuta con il mignolo, come dire “Amen” in preghiera. Naturalmente hanno ragione, ma vale la pena tenere conto del fatto che le tabelline vengono insegnate ai bambini nelle classi dell'istruzione primaria, che dovrebbero essere incoraggiati ad apprendere e non scoraggiati a causa della necessità di “memorizzare” un'enorme quantità di parole. Materiale.

Pertanto, è utile trovare un modo per incoraggiare il tuo piccolo a imparare. Conoscendo questi trucchi, tuo figlio imparerà la tavola pitagorica più velocemente e potrebbe cambiare il suo atteggiamento nei confronti della necessità di memorizzarla.

I bambini adoreranno questo trucco con la tavola pitagorica

Il metodo, dimostrato dal matematico “Bean da Matemática” e conosciuto sui social, prevede la moltiplicazione per 8 e per 9. L'insegnante scrive le operazioni partendo dalla moltiplicazione da 8×1 a 8×10. Poi, dopo il segno uguale, stampa i numeri da 0 a 4, dove 4 compare nell'operazione 8×5 e 8×6, poi da 5 a 8. Poi, partendo dalla metà, cioè dall'operazione 8 ×5, aggiunge il secondo numero da 0 a 2. Cioè 0, 2,4,6,8. Può sembrare complicato, ma quando lo vedi nel video di un matematico, è molto semplice. Questo metodo è un piccolo metodo “kit”, ma i più piccoli potrebbero adorarlo.

Soprattutto perché esiste anche un modo per moltiplicare per 9, che è più semplice, addirittura banale. Nelle operazioni elencate da 9×1 a 9×10, il matematico somma i primi numeri da 0 a 9 contando dall'alto verso il basso e poi dal basso verso l'alto – da 0 a 9.

