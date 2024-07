Gli ippopotami possono… volare? Galleggiano nell’aria senza problemi

Gli scienziati affermano che i risultati consentiranno…È importante capire in che modo le dimensioni dei grandi animali influiscono sui loro movimenti sulla terra. Soprattutto perché ricerche precedenti hanno indicato che gli animali spesso si muovono con un’andatura standard a quattro zampe, con la sequenza di passi: indietro sinistro, anteriore sinistro, posteriore destro, anteriore destro – simile agli elefanti, che, anche ad alta velocità, non completano mai un schiarimento. D’altra parte, abbiamo i rinoceronti che possono camminare, trottare e persino galoppare.

Nuovi filmati di ippopotami mostrano che gli animali tendono ad essere cacciati in camicia, come nel caso di altri mammiferi come i cavalli, ma meno con gli animali più grandi. Perché non lo abbiamo scoperto fino ad ora? Come spiegato dall’autore dello studio, il prof. biomeccanica evolutiva John Hutchinson, Ottenere riprese video di ippopotami è una sfida importante:

Gli ippopotami sono difficili da gestire perché tendono ad aggrapparsi all’acqua e raramente vengono addestrati a cacciare nelle collezioni dello zoo. È anche molto pericoloso. Questo è uno dei motivi per cui, prima del nostro studio, la scienza sapeva così poco su come si muovono gli ippopotami.













Il professor Hutchinson e l’ex studentessa RVC Emily Pringle hanno registrato due ippopotami che si muovevano durante il giorno nel loro recinto al Flamingo Land Resort nel North Yorkshire. Poi hanno cercato su internet altri video di ippopotami in movimento, eh Permetteva una gamma più ampia di comportamenti e movimenti rispetto agli ippopotami in cattività.

Siamo entusiasti di presentare il primo studio incentrato esclusivamente sulla scoperta di come gli ippopotami camminano e corrono. Siamo rimasti piacevolmente sorpresi nel vedere gli ippopotami fluttuare nell’aria mentre si muovevano velocemente: davvero impressionante

Concludono i ricercatori.





