Perdere peso riduce il rischio di cancro, ma può causare… cancro?!

Lo studio ha utilizzato dati di ca 160.000 operatori sanitari la cui ricerca è durata in media 28 anni. Queste persone hanno riferito dettagli sulla loro salute e stile di vita ogni due anni fino al 2016, e i ricercatori hanno prestato particolare attenzione ai cambiamenti del loro peso. I partecipanti sono stati poi divisi in tre gruppi a seconda della perdita di peso prevista.

Il gruppo “alto” comprendeva persone che apportavano modifiche sia alla dieta che all’esercizio fisico, il gruppo “medio” includeva miglioramenti alla dieta o all’attività fisica, e il gruppo “basso” comprendeva persone che avevano perso peso senza evidenti cambiamenti nella dieta o nell’attività. Gli scienziati hanno subito notato uno schema qui: Nelle persone che hanno perso più del 10%. peso, il rischio di sviluppare il cancro nell’anno successivo era molto più alto.

Non tutti i tumori erano ugualmente associati alla perdita di peso, ma ciò è stato osservato Forte relazione tra perdita di peso e cancro del tratto gastrointestinale superiore (esofago e stomaco), fegato, pancreas e dotti biliari.. Per questi tipi, il rischio era molto più elevato ed aumentava da tre a più di sette volte rispetto alle persone che non perdevano peso.

Tuttavia, questa associazione era più debole nel caso del cancro del colon-retto e del polmone Non sembra avere alcun effetto sul rischio di sviluppare il cancro al seno, il cancro alla prostata o i tumori che colpiscono solo le donne.





immagine



L’attività fisica è essenziale per il mantenimento della salute fisica e mentale

/123RF/pixel



Tuttavia, gli autori sono quindi consapevoli dei limiti del loro studio Sono molto attenti nel trarre conclusioni. Non solo si sono basati su auto-segnalazioni e hanno selezionato i partecipanti solo ogni due anni, quindi potrebbero aver perso alcuni dettagli, ma il programma ha reclutato soprattutto operatori sanitari negli Stati Uniti, che probabilmente sono più consapevoli del cancro e hanno una migliore conoscenza del cancro. accesso all’assistenza sanitaria. Cura.

Tuttavia, vale la pena notarlo Il rischio era più alto nelle persone che facevano il minimo sforzo per perdere peso, il che ti fa chiedere perché ciò accada – Forse stava succedendo davvero qualcosa di brutto nei corpi di queste persone, da qui la perdita di peso non pianificata? Gli scienziati sottolineano che grazie a questa analisi è possibile individuare i tipi di cancro che potrebbero essere la causa di una perdita di peso inaspettata.









Ciò significa che Quando qualcuno perde peso senza una ragione apparente, i medici possono concentrarsi maggiormente sul controllo di alcuni tipi di cancroAd esempio, tumori allo stomaco o al fegato per vedere cosa sta succedendo. Inoltre sostengono che, indipendentemente dai risultati del loro studio, dovremmo sforzarci di perdere peso in eccesso, perché ci sono molti studi che documentano i benefici del controllo del peso e del rimanere fisicamente attivi.