“Chi ha avuto questa idea?” L'orario d'inizio della semifinale della Coppa di Polonia ha creato confusione

La Federcalcio polacca ha confermato le date delle semifinali della Coppa di Polonia. Il momento della partita tra Wisła Kraków e Piast Gliwice ha suscitato scalpore tra i tifosi.

Wisła Kraków – Piast Gliwice e Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok sono la coppia semifinalista dell'attuale edizione della Coppa di Polonia. Sono stati verniciati pochi giorni fa. Il programma è stato confermato mercoledì.





Secondo i sorteggi forniti dalla Federcalcio polacca, le due partite si giocheranno mercoledì 3 aprile. Lo scontro a Cracovia inizierà alle 17:30, gli scontri a Stettino alle 20:30.





Il momento dell'inizio della partita tra Visla e Piast ha suscitato molti commenti sui social.





“Come puoi fare una partita alle 17:30 di mercoledì in una grande città? Hai senso in questo PZN?”;





“Wow, sono le 17:30 di mercoledì in una grande città. “È anche un 'fuoco d'artificio' per i telespettatori”;





“Partita a Cracovia a metà settimana nelle ore di punta. Beh, complimenti per l'idea”;





“Chi ha avuto l’idea di organizzare una partita del genere di mercoledì alle 17:30 in una città affollata come Cracovia?!”





“Hai pensato di arrivare allo stadio Visła infrasettimanale alle 17:30?” – Queste sono solo alcune delle voci più colte di Twitter.





I tifosi si chiedono perché le semifinali non siano state ripartite su due giorni, come avveniva negli anni precedenti. D’altronde capita anche che si giochino in orari simili (ma non nel 2023).

La finale della coppa locale si svolgerà il 2 maggio allo Stadio Nazionale di Varsavia.