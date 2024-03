Champions League 2024/2025. Nuova formula. Regole e cambiamenti più importanti

Si tratta di novità annunciate qualche tempo fa. Lunedì la UEFA ha annunciato che “presto inizierà una nuova era nel calcio europeo per club”, presentando le regole più importanti, anche in una registrazione speciale.

Il nuovo format della Champions League nella stagione 2023/2034: regole

A partire dalla stagione 2024/25, 36 squadre parteciperanno alla fase principale della Champions LeagueCioè: quattro in più di prima.

Il secondo cambiamento più importante non è la divisione in gruppi. In precedenza, hanno gareggiato otto gironi da quattro squadre. Le prime due squadre si qualificano per la fase a eliminazione diretta (1/8 di finale). Il nuovo formato prevede che 36 squadre giochino in un campionatoCi sarà un tavolo per tutte le squadre.

Nella fase regolare, ogni squadra giocherà otto partite contro otto avversari diversi. Finora le squadre hanno giocato sei partite della fase a gironi, comprese una partita e una partita di ritorno. Nel nuovo format del concorso Ogni squadra giocherà quattro partite in casa e fuori casa.

Per determinare i concorrenti, le squadre verranno inizialmente inserite in quattro gruppi di classifica. Ciascuna squadra verrà quindi sorteggiata per affrontare due avversarie di ciascuno di questi gironi, giocando una partita contro una squadra di ciascun girone in casa e una in trasferta.

Partite di questa fase Verrà giocato Da settembre a gennaio. La maggior parte delle linee sono attive il martedì e il mercoledì. Una serie comprenderà martedì, mercoledì e giovedì (non si giocheranno partite delle altre competizioni di coppa – Europa League e European Conference League – questa settimana). Ultimo incontro lo stesso giorno, tutti gli incontri inizieranno alla stessa ora. READ 10 La migliore sospensorio uomo del 2024 - Non acquistare una sospensorio uomo finché non leggi QUESTO!

Qualificazioni poi 1/8 di finale

Le migliori otto squadre della fase principale Ti qualificherai direttamente Fino agli ottavi di finaleUN Le squadre dai posti dal 9 al 24 giocheranno partite di playoff in casa e fuori (Qualcosa come l'1/16 finale). I vincitori si uniranno alle migliori otto squadre della fase principale negli ottavi di finale.

Poi I vincitori combatteranno Secondo le regole precedenti – Quarti di finale, semifinali e finale.

Le squadre che finiscono al 25° posto nella fase regolare finiranno di giocare le Coppe dei Campioni. Le perdenti degli ottavi giocheranno gli ottavi di finale di Europa League.

La Champions League nel nuovo formato. Chi otterrà posti extra?

A causa dell'aumento del numero delle squadre della Champions League da 32 a 36, ​​il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di assegnare quattro seggi aggiuntivi.

Provalo uno di loro Verrà assegnato al club che si è classificato terzo nel campionato nazionale e quinto nella classifica della Federcalcio nazionale. Ad esempio, se questa regola fosse in vigore oggi, la Francia, che è al quinto posto nella classifica, ne trarrebbe vantaggio.

Due posti Verrà assegnato alle federazioni che ottengono i migliori risultati con i propri club nella stagione precedente (numero totale di punti segnati diviso per il numero dei club partecipanti). Ognuna di queste due federazioni riceverà un posto per il club che occupa la posizione in campionato dietro alle squadre che hanno diritto a giocare in Champions League.

Ultimo posto Nella Champions League – importante anche per la Polonia – verrà assegnato un ulteriore campione nazionale della cosiddetta pista principale. Finora, in questo percorso, competendo, tra gli altri, per la migliore squadra della Premier League polacca, solo quattro squadre si sono qualificate per la competizione d'élite. Dall'edizione 2024/25 saranno cinque. READ 40 La migliore ginocchiere volley del 2022 - Non acquistare una ginocchiere volley finché non leggi QUESTO!