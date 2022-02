BTC combatte $ 40.000, ETH scende sotto $ 2,8.000

Offerta Speciale (Sponsorizzata)

Offerta speciale PrimeXBT: Usa questo collegamento Per registrarti inserisci il codice POTATO50 per ricevere fino a $7.000 sul tuo deposito.

Disclaimer: le informazioni in CryptoPotato sono quelle degli autori citati. Non rappresenta le opinioni di CryptoPotato in merito all’acquisto, alla vendita o alla detenzione di investimenti. Si consiglia di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. L’utilizzo delle informazioni fornite è a proprio rischio. Vedere la dichiarazione di non responsabilità per ulteriori informazioni.