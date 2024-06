Boeing Starliner. Guasto in orbita. Una nave con astronauti bloccati nello spazio

Il ritorno della navicella spaziale Boeing Starliner sulla Terra è stato rinviato. Attualmente è in orbita, dove si stanno effettuando verifiche tecniche per accertarne i difetti. Come si è scoperto, si sono verificati cinque guasti a 28 motori di manovra e cinque perdite di elio. Ma la Nasa conferma che la situazione è sotto controllo.

La prima missione del Boeing Starliner Con la partecipazione di due astronauti, è stato nuovamente ampliato. Sarà ancorato Stazione Spaziale Internazionale (ISS) almeno Fino al 2 lugliocioè approssimativamente Una settimana in più rispetto a quanto inizialmente previsto. La nave avrebbe dovuto tornare sulla Terra 26 giugno.

Come ha detto NASAhanno giorni extra Si valuta la condizione tecnica Diversi oggetti hanno causato piccoli problemi a bordo. Si terrà il 24 giugno e il 2 luglio Passeggiata nello spazio.

-Vogliamo che il nostro processo decisionale si basi su ciò che abbiamo osservato Piccole perdite nel sistema dell’elio e nell’efficienza della propulsione Guidato dai dati. “Ci stiamo prendendo il nostro tempo e seguendo le nostre procedure standard”, ha detto venerdì a space.com. Steve Stitchdirettore del Commercial Crew Program della NASA.

Lo ha confermato anche lui La nave funziona correttamenteL’equipaggio non deve tornare sulla Terra perché ci sono molti rifornimenti in orbita.

La nave Starliner è bloccata in orbita. Il motivo sono problemi tecnici

Il test del veicolo spaziale con equipaggio della Boeing rappresenta l’ultimo passo in questa direzione Ottenere l’autorizzazione dalla NASA per il sistema di trasporto spaziale. Una volta che Starliner sarà approvato per i voli di routine, diventerà il secondo veicolo spaziale americano in grado di trasportare astronauti da e verso la Stazione Spaziale Internazionale. attualmente L’equipaggio del drago di SpaceX È l’unica capsula spaziale della NASA ad aver effettuato tali voli.

Due astronauti americani hanno partecipato al test dell’equipaggio: Butch Wilmore e Sonny Williams. In precedenza, lo Starliner era stato inviato nello spazio due volte, la prima volta nel 2019. Ciò è accaduto durante i test Cinque guasti a 28 motori in manovra e cinque perdite di elio. Ma Stitch è ottimista. Ha sottolineato che gli ostacoli che ha dovuto affrontare erano “informazione preziosa” Negli aggiornamenti di sistema per le missioni future.

