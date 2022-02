Ben informata attrice Benjamin per “Family Reunion” sulla sua perdita a Los Angeles – Deadline

buon Beniaminomeglio conosciuto come Kelly su Netflix riunione di famigliaMancante.

La polizia di Los Angeles riferisce che l’attrice è stata vista l’ultima volta nella zona di Los Angeles su Tujunga Boulevard e Ventura Boulevard il 19 febbraio. È stata vista l’ultima volta con indosso una maglietta viola, pantaloncini da jogging rosa, scarpe da ginnastica bianche e con i capelli indosso.

La sua famiglia non è stata in grado di contattarla dall’ultima volta che è stata vista e la polizia di Los Angeles sospetta che al momento non sia coinvolto alcun gioco malvagio.

Sua madre ha chiesto aiuto al pubblico Condivisione Instagram.

“Non avrei mai pensato di dover creare questo tipo di post. Il mio bambino è scomparso. Per favore aiutami a trovarlo. Non riesco a respirare”, ha scritto Jocinda Benjamin.

Suo zio e co-fondatore di Beat Botics, Jehan Johnston, ha pubblicato un volantino aggiornato su Twitter in merito alla scomparsa di Benjamin.

Ecco un nuovo volantino aggiornato con tutte le descrizioni di mia nipote # Jayda Benjamin pic.twitter.com/Kus9oXpwIN – Jehan Johnston, M.Ed. (Hiphopedtecdiva) 21 febbraio 2022

Questo è il secondo caso di un’attrice scomparsa questo mese. Ospedale Pubblico E il impero L’attrice Lindsay Perelman La scorsa settimana è stata anche dichiarata scomparsa a Los Angeles. Successivamente è stata trovata morta.

Chiunque abbia informazioni sulla posizione di Benjamin, o su questo caso, è invitato a chiamare l’Unità per le persone scomparse del dipartimento di polizia di Los Angeles al numero (213) 996-1800 o (877) 527-3247. Coloro che desiderano rimanere anonimi possono contattare Crime Stoppers al numero (800) 222-8477.