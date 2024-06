Barnabas è a mani vuote in ospedale. Un neurochirurgo presenta sintomi dopo l’incubo dell’ungherese a Euro 2024

Calcio di punizione per la nazionale ungherese, 68° minuto della prima partita del girone degli Europei 2024. Il portiere scozzese Angus Gunn corre verso la palla mentre vola in area di rigore, e anche Barnabas Varga ci salta sopra. Si scontrano e cadono entrambi a terra e cade anche uno dei difensori. È subito chiaro che la situazione è molto grave e che l’aggressore ungherese privo di sensi ha bisogno di aiuto immediato.

I suoi colleghi hanno subito iniziato a chiamare i servizi medici, arrabbiati per aver dovuto aspettare così a lungo. Dominik Szoboszlai ha afferrato lui stesso la barella, cercando di accelerare il movimento. Varga giaceva lì con le convulsioni. -Ero al fianco di Barney durante questo incidente. È stato scioccante e fortunatamente stava bene, ha detto in seguito il suo compagno di squadra Endrej Butka. Pochi minuti dopo, il giocatore è stato portato fuori dal campo in barella.