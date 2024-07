Tempesta dopo il sorteggio dei gironi di Champions League e i club polacchi “esclusi”. E di proposito?

La fase a gironi della Champions League di pallavolo inizierà invece ai primi di novembre Conosciamo già la divisione in gironi di questa competizione. Tre club rappresenteranno la PlusLiga nella lotta per la coppa: Progetto Warszawa, Jastrzębski Węgiel e Aluron CMC Warta Zawiercie. Le prime due squadre hanno già incontrato il gruppo completo delle rivali, mentre Zawiercie deve ancora attendere la selezione dell’ultima concorrente del Gruppo C, che si qualificherà attraverso le qualificazioni.