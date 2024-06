Apple ha spinto il Nasdaq a un nuovo massimo storico

A volte è difficile tenere il passo con un investitore americano. Ieri sera, i cani sono stati inchiodati sul “nuovo” prodotto Apple e accusati di essere di qualità inferiore e di grave violazione della privacy degli utenti. Lunedì le azioni Apple sono scese di quasi il 2%. Ma mercoledì è aumentato del 7,26% perché i media statunitensi hanno considerato il matrimonio di ChatGPT e Siri una grande idea.

La stessa Apple, con un piccolo supporto da parte di altre grandi società tecnologiche (le azioni Meta, Microsoft e Google sono aumentate dallo 0,8 allo 0,9%), è stata sufficiente per spingere l’S&P 500 e il Nasdaq verso nuovi massimi rialzisti. Martedì il primo ha guadagnato lo 0,23% e ha raggiunto 5.375,32 punti. L’indice Nasdaq Coposit è salito dello 0,88% e ha chiuso a 17.343,55 punti. Tuttavia, già privato del ruolo dominante dei colossi tecnologici, il Dow ha perso lo 0,31% ed è crollato a 38.474,42 punti.

Superare nuovi massimi significa che per ora possiamo dimenticare la correzione di Wall Street. I timidi tentativi di abbassare gli indici newyorkesi osservati in aprile sono stati immediatamente contrastati. L’indice S&P 500 ha chiuso in positivo in 6 degli ultimi 7 mesi.

Mercoledì metterà alla prova l’ottimismo a Wall Street. Innanzitutto conosceremo le statistiche sull’inflazione del CPI per maggio, che, secondo gli economisti, è rimasta al livello del 3,4%. È più che probabile che la Fed avvierà presto i tanto attesi tagli dei tassi di interesse. È certo che il Federal Open Market Committee non modificherà i tassi di interesse nella riunione di mercoledì. Ma alcuni investitori potrebbero segretamente sperare che Powell & Co. facciano marcia indietro e suggeriscano in qualche modo che almeno un taglio potrebbe essere effettuato nella seconda metà dell’anno. Speriamo che non commettano errori nei calcoli.

I calcoli di FedWatch mostrano che le probabilità di un taglio dei tassi sui fondi Fed a settembre sono circa del 52%. Tuttavia, la probabilità di un taglio entro novembre è stimata intorno al 70%, mentre a dicembre c’è quasi il 50% di probabilità di un secondo taglio. Ricordiamo solo che a gennaio lo stesso mercato scontava sei o addirittura sette tagli da 25 punti base ciascuno. Tutto. Finora non ne ha ottenuto uno.