Adesso è tutto chiaro, manca una settimana alla fine di Euro 2024. Le semifinali sono davanti a noi

Sono rimaste solo quattro squadre alla partita del Campionato Europeo e tutte hanno vinto questo torneo in passato. Quindi la situazione è chiara: sul ring ci sono solo combattenti dei pesi massimi. Abbiamo una fase molto decisiva del torneo a cui parteciperà ogni squadra Dovrà dare il massimo per raggiungere la finale .

La partita dei quarti di finale tra Spagna e Germania è stata ampiamente dichiarata dai media come una finale prematura di Euro 2024. Le due squadre con le migliori prestazioni hanno regalato ai propri tifosi una partita che ha soddisfatto le aspettative. Nonostante vi sia controversia, A Pedri ha subito un infortunio che gli ha impedito di continuare a partecipare al torneo La Roja si rende migliore ai supplementari e getta in mare i padroni di casa.

D’altro canto le masse speravano che i francesi si svegliassero. Sfortunatamente, la partita con i portoghesi è diventata interessante solo ai calci di rigore. Questi sono stati eseguiti meglio dai secondi classificati del mondo. Ebbene, è piuttosto nobile che la Polonia sia stata l’unica a battere Mike Maignan a Euro 2024. Ma è certamente vero che gli outsider I tifosi non possono accontentarsi dell’atteggiamento di Kylian Mbappe e dei suoi compagni di squadra . Considerando esclusivamente il valore di mercato dei giocatori, la Francia è la favorita in semifinale, mentre i giocatori di Luis de la Fuente sono molto migliori durante tutto il torneo. Martedì 9 luglio all’Allianz Arena di Monaco si svolgerà lo scontro tra la squadra spagnola e quella francese.

La nazionale inglese si trova in una situazione simile a quella francese. Dopotutto, questa è un’altra grande squadra che era considerata una delle principali favorite prima dell’inizio di Euro 2024. Sfortunatamente, sebbene Gareth Southgate cambi le sue scelte di formazione per ogni partita, il gioco dei ragazzi dell’Albion non cambia. Manca di stile o talento offensivo, ma c’è molto nervosismo e momenti che ti faranno russare sulla sedia davanti alla TV. Tuttavia, gli inglesi riuscirono a superare la fase successiva “in modalità inattiva”.. Nei quarti di finale salutano i loro demoni ed eliminano gli svizzeri dopo una serie di calci di rigore.