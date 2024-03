7 giochi a cui potrai giocare gratuitamente durante il fine settimana, tra cui Cyberpunk 2077 e Assassin's Creed: Mirage

Messaggio

Giochi

29 marzo 2024, 22:47

Questo fine settimana potrai riprodurre sette produzioni gratuitamente. Questi giochi includono Cyberpunk 2077, Islands e Assassin's Creed: Mirage.





















Fonte immagine: Cyberpunk 2077 IO

Non mancano i giochi gratuiti. Quindi abbiamo rivisto le offerte nei negozi di distribuzione digitale e preparato un elenco dei prodotti disponibili Puoi testarlo gratuitamente questo fine settimana o impostarlo in modo permanente per i tuoi account.





Attenzione: Alcune delle promozioni riportate di seguito sono limitate nel tempo, pertanto alcune offerte potrebbero non essere aggiornate (a seconda di quando le guardi).





giochi gratuiti

Negozio di giochi leggendari

carote

carote È un Metroidvania in cui dobbiamo connettere le parti spezzate del mondo.

Voto medio su Metacritic.com: 77% misurazione: 1GB Versione linguistica: Inglese

GOG.com

Bussare

Hammerting è un gioco di strategia ambientato in un ambiente fantasy, che ci porta in un mondo in cui si combattono bene i vampiri. La nostra missione è produrre le armi necessarie nel conflitto.





Voto medio su Metacritic.com: 64% misurazione: 4GB Versione linguistica: Polonia

Fine settimana liberi

vapore

Il massacro della motosega nel texas

Il massacro della motosega nel texas È un gioco horror asimmetrico basato sulla licenza di una serie di film horror. Interpretiamo il ruolo dei membri della famiglia cannibale o delle loro vittime e dobbiamo raggiungere gli obiettivi imposti.

Voto medio su Metacritic: 72% misurazione: 30GB Versione linguistica: Inglese

PS5 e XSX/S

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 è un gioco di ruolo ambientato in un mondo distopico. Durante il gioco, giochiamo nei panni di un aspirante mercenario soprannominato V, che sta cercando di rimuovere dalla sua coscienza il nome del defunto cantante rock Johnny Silverhand. Questa versione consente 5 ore di divertimento, ma può essere scaricata da qualsiasi lettore XSX/S e PS5. Maggiori dettagli possono essere trovati qui.





Voto medio su Metacritic.com: 87% Bilancia: 79GB Versione linguistica: Polonia

X-Box

I titolari di abbonamenti Xbox Game Pass Core e Ultimate possono testare i seguenti prodotti.

Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage è uno spin-off della popolare serie di giochi di Ubsoft. È una specie di ritorno alle radici, perché si concentra sulla furtività. Questa versione consente solo due ore di divertimento, ma qualsiasi giocatore Xbox può scaricarla.

Voto medio su Metacritic.com: 77% misurazione: 37GB Versione linguistica: Polonia

Deserto nero

Black Desert è un popolare MMORPG ambientato in un'ambientazione fantasy.

Voto medio su Metacritic.com: 75% misurazione: 78 GB Versione linguistica: Inglese

Da Naruto a Boruto: l'attaccante Shinobi

Naruto To Boruto: Shinobi Striker è un gioco d'azione incentrato sul gioco online. Durante l'avventura, due squadre da quattro combattono in arene chiuse.

Voto medio su Metacritic.com: 60% misurazione: 39GB Versione linguistica: Polonia

Questo articolo non è un articolo sponsorizzato. Il suo contenuto è originale e creato senza alcuna influenza esterna. Alcuni collegamenti nell'articolo sono collegamenti di affiliazione. Cliccandoci sopra non sosterrai alcun costo aggiuntivo e allo stesso tempo sosterrai il lavoro della nostra redazione. Grazie!