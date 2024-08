Si prevedeva che Concorde avrebbe guadagnato meno di 1 milione di dollari su Steam. Il numero di giocatori è già sceso a meno di 100

L’ultimo gioco PlayStation non è particolarmente popolare su Steam. Concord ha perso costantemente giocatori nonostante abbia fatto il suo debutto la scorsa settimana.

Concord è l’ultimo game-as-a-service realizzato da Firewalk Studios sotto l’occhio vigile di PlayStation, ma gli sviluppatori, che portano avanti il ​​progetto da 8 anni, sono stati duramente colpiti dalla realtà sin dal suo debutto. L’idea è quella di coinvolgere quanta più community possibile, grazie alla quale sarà possibile sviluppare ulteriormente lo sparatutto.

Concord ha debuttato su PS5 e PC contemporaneamente, perché Sony, nella categoria dei giochi come servizio, non intende rilasciare prima titoli esclusivi su PlayStation 5. Tuttavia, le cose non si mettono bene, perché lo sparatutto ha avuto un inizio disastroso sulla piattaforma di Valve.

Al suo apice, solo 697 giocatori stavano controllando il sito su Steam contemporaneamente. Negli ultimi due giorni ci sono state ore in cui sui server hanno giocato circa 100 utenti della piattaforma, mentre ieri il numero già basso è sceso a 86 giocatori.

Secondo l’analisi di VG Insights Si prevedeva che Concord su Steam sarebbe stato acquistato da 8.400 a 17.700 clienti, quindi supponendo che ciascuno di loro avesse scelto la versione da $ 40, le entrate avrebbero potuto raggiungere solo $ 708.000.

Esiste anche una versione più costosa in vendita, che genererebbe più di 1 milione di dollari di entrate per Concord. Tuttavia, date le circostanze (tutti i giocatori menzionati dovranno acquistare la versione più costosa), queste stime sembrano improbabili.

La situazione con Concord è divertente perché recentemente più persone hanno guardato il gioco (8.738 spettatori) che ci hanno giocato su Steam (697 giocatori simultanei): questo dimostra che Sony ha speso molti soldi per la promozione. Per diversi giorni gli streamer più famosi hanno cercato di incoraggiare i fan a partecipare alla produzione, ma come puoi vedere, ciò ha avuto scarsi effetti.