40 La migliore Set da cocktail del 2022 – Non acquistare una Set da cocktail finché non leggi QUESTO!

AYAOQIANG Set Cocktail 23 Pezzi, Shaker Cocktail Kit Da Barman Professionale In Acciaio Inox, 750ml Shaker, Cocktail set Con di legno Supporto, Per Casa E Bar 33,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Alta Qualità】 il set da cocktail è realizzato in acciaio inossidabile di altissima qualità, antioxidant, corrosion resistant and easy to clean, leak prevention, dishwasher safety.

【23 Cocktail Set】 Set cocktail shaker, include 1x750ml Cocktail 1X jigger a doppia faccia,4x beccucci,4x stopper,4 Tappo versatore,2 spazzole versatore,1x whisky ice cubes,1 x pinze per il ghiaccio,1 x Muddler,1x cucchiaio di miscelazione,1x cavatappi,1 x filtro Hawthorne,1 x Cornice di legno,1x apribottiglie.

【Uso versatile】Cocktail Shaker Set per incontri di amici, riunioni di famiglia, feste di matrimonio festose, home bar, è possibile utilizzare questo per creare bevande: whisky, scotch, vodka, tequila, gin, rum, brandy, sake e altro ancora.

【Kit Regalo Perfetto】 - Il nostro set per cocktail arriva in una splendida ed elegante confezione per trasformarlo nel regalo perfetto. Ideale per Natale, compleanni, anniversari o anche per una festa estiva in giardino. Cocktail set Un regalo ideale per principianti e professionisti, poiché sono inclusi tutti gli utensili necessari.

【Set Cocktail Professionale】 - Il supporto in legno può tutti gli accessori per cocktail possono essere messi insieme, risparmiare spazioe sembra bello e classico. ti permette di creare rapidamente e facilmente la bevanda più complessa senza incasinare o mescolare ingredienti cattivi. Nel raro caso in cui il nostro prodotto non soddisfi le tue aspettative, puoi restituirlo con un rimborso del 100%.

AYAOQIANG Set Cocktail 13 Pezzi, Cocktail Making Set Kit da Barman in Acciaio Inox, Set di Strumenti Bar, 750ml Shaker con Accessori, Jigger Bar Spoon ect per Casa E Bar. 23,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Alta Qualità】- Il set da cocktail è realizzato in acciaio inossidabile di altissima qualità, questo acciaio inossidabile di qualità alimentare ha una buona capacità anti-graffi e anti-dentici. Il nostro set di cocktail è durevole e facile da pulire a mano o in lavastoviglie.

【Cocktail Set 13 Pezzi】-Contiene 1 * cocktail shaker, 1 * Jigger, 2 * curvatura paglia, 1 * Muddler, 1 * cucchiaio di miscelazione, 4 * pourer, 1 * pinza ghiaccio,1x cavatappi,1 x filtro Hawthorne,1 * libro da cocktail.

【Suitable per le Varie Occasioni】-Che tu sia un barista professionista o un barista amatoriale, i nostri kit di cocktail mixology possono soddisfare le tue varie esigenze. Puoi creare una varietà di cocktail drink, come margarita, manhattan, tequila sunrise o long island iced tea ecc.

【Great Scelta del Regalo】-Il set di utensili professionali da bar è un buon regalo per la vostra famiglia di amici. E'la scelta del regalo migliore per ogni anniversario, matrimonio, compleanno, regalo di natale, giorno del ringraziamento, capodanno.

【Garanzia di Rimborso】 - Nel raro caso in cui il nostro prodotto non soddisfi le tue aspettative, puoi restituirlo con un rimborso del 100%. Offriamo una garanzia di rimborso totale.

Duerer Cocktail Shaker Set, Kit Da Barista Con Supporto, Set Da 11 Pezzi Per Cocktail Shaker Con Elegante Supporto In Bambù, Bonus Ricette Esclusive 34,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche [TUTTO IL NECESSARIO] _ Set da barista da 11 pezzi. Il nostro set da cocktail contiene tutti gli strumenti essenziali, shaker da cocktail, jigger, cucchiaio da miscelatore, filtro Hawthorne, pinze da ghiaccio, 2 versatori, Mojito Muddler, cavatappi, supporto in legno di bambù. Set da bar Duerer per darti il potere di preparare fantastici cocktail per i tuoi ospiti. Il kit di bartending di Duerer include anche un bonus di ricetta esclusivo.

[ELEGANTE DESIGN DI SUPPORTO PER BAMBÙ] _ Questo supporto è stato progettato con cura per proteggere i tuoi oggetti da bar. Il suo design presenta ammaccature designate, che lo rendono il portautensili a barra stabile e solido. Sarai in grado di mostrare con orgoglio il tuo kit cocktail, migliorando l'arredamento dei cassetti e degli armadi della cucina.

[TOP COCKTAIL SHAKER ENJOY] _ Che tu sia un barista dilettante o un guru professionista che mescola cocktail, che tu stia allestendo un bar a casa o al lavoro, puoi creare qualsiasi tipo di drink tu voglia con questo shaker professionale set in acciaio inossidabile. Ad esempio Mojito, Martini, Margaritas, Scotch, Rum e Altro.

[ACCIAIO INOSSIDABILE TOP RUSTPROOF] _ Il nostro kit per baristi è realizzato in acciaio inossidabile professionale per uso alimentare che non influisce né sui sapori delle bevande per offrire una durata senza pari, aggiungendo eleganza al suo aspetto. Non preoccuparti! è tutto lavabile in lavastoviglie, quindi dimentica l'usura con queste forniture per bar.

[UN REGALO PER GLI AMANTI DEL COCKTAIL] _ Che si tratti di Natale, Capodanno, anniversario, San Valentino, compleanno, matrimonio, festa del papà o qualsiasi altra occasione, il tuo destinatario sarà elettrizzato e non dimenticherà mai questo regalo!

RATEL Set Cocktail, Set Shaker Cocktail in Acciaio Inossidabile da 18 Pezzi, Kit Barista Professionale, Shaker da 750 ml, Jigger, Supporto in Legno, Libretto di Ricette per Cocktail ECC 45,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MATERIALI ALIMENTARI: Set da cocktail in acciaio inossidabile di alta qualità, tutti testati per resistenza e finitura a specchio per una migliore tenuta e conduttività termica; Facile da usare e da pulire, lavabile in lavastoviglie.

SET COCKTAIL SHAKER: Shaker da 750 ml + Jigger + Pinza per Ghiaccio + Muddler + Hawthorne Strainer + Apribottiglie + Versatore per Bottiglia x 2 + Sughero x 2 + Sfera per Mescolare + Cucchiaio Cannucce + Cucchiaio da Bar + Spazzola per Cannuccia + Spazzola per Pulizia + Cannuccia in Acciaio inossidabile x 2 + Legno Stand + Manuale Cocktail. Set cocktail bar dotato di tutti gli accessori necessari per cocktail.

PRATICO MENSOLA IN LEGNO: Il rack per cocktail offre un posto dove stare per la maggior parte degli accessori per shaker, rendendo la cucina e gli armadietti del tuo bar più ordinati.

AMPIA GAMMA DI USI: Che si tratti di un anniversario, un matrimonio, Natale, cocktail party, inaugurazione della casa, compleanno; Non importa che tu sia un barista dilettante o un barista professionista, puoi usare questo cocktail per fare mojito, tequila, rum, vodka, gin, whisky, brandy, ecc. È anche la scelta migliore per i regali!

SERVIZIO PROFESSIONALE: Se acquisti questo kit di whisky molto resistente ed elegante, ti offriremo un'esperienza di acquisto molto soddisfacente. Puoi contattarci in caso di problemi

APOLLINER: Shaker Cocktail.Set Cocktail, Set Shaker, Cocktail Set, Idee Regalo,Set Barman Professionale, Shaker Acciaio, Kit Cocktail,con Scatola in Legno, Regalo per Lui,E LEI 56,99 € disponibile 1 used from 39,77€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche DESIGNER ITALIANO :Shaker per Cocktail, set competo professionale, per aperitivi sarete ottimi Bartender con APOLLINER idee per Aperol Spritz,e cocktail analcolici e non in regalo ricette sul nostro Sito, tutto realizzato con massima qualità.

kit per cocktail: APOLLINER :racchiude nella scatola legno pregiata, in totale 15 prodotti shaker disegnato rosa fiorita ml550 ,1 spoon,2 jigger,1corkscew,1 ice tong,1strainer2pourer,1muddler1paulownia Wood

APOLLINER:BARTENDER KIT, realizzato tutto in acciaio inox termico ultra leggero per una maneggevolezza entusiasmante, il piccolo principe difronte il suo re vi sentirete unici con cocktail shaker professionale.

KIT BARMAN PROFESSIONALE COMPLETO: si abbina a tutti i gusti un po'vintage, moderno retro ,accattivante decorazione offre un aspetto gradevole, con eleganza innata tutto un mix perfetto per il tuo party migliore

APOLLINER,SET BARRISTA PROFESSIONALE: cocktailshaker fatti con estrema facilita per cocktail perfetti attrezzature cucina indispensabile per un set spritz alcolici negroni per bar set completo ,con doppio jigger

Godmorn Cocktail Shaker Set,14 + 1 Pezzi Kit da Barman in Acciaio Inox,Set di Strumenti Bar,550ml Shaker con Accessori, Supporto Bamboo aggiornato + Spazzola Pulita, ricetta 39,99 €

35,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【COCKTAIL SHAKER 14+1 PEZZI】: Contiene 1 * cocktail shaker, 1 * Jigger, 1 * cannuccia diritta, 1 * curvatura paglia, 1 * filtro, 1 * apertura, 1 * tappo, 2 * cucchiai, 2 * pourrer, 1 * pinza ghiaccio, 1 * supporto in bambù aggiornato , 1 * libro da cocktail, 1 * pennello. (aggiornato il 1 ° novembre 2018 - i pls ci contattano tramite il servizio del venditore se ci fosse qualche problema).

【ACCIAIO INOSSIDABILE】: Tutti gli strumenti sono in acciaio inossidabile Utensili puliti e contaminati Lo shaker professionale utilizza un raffinato set di cocktail bar che previene l'assorbimento e lo scolorimento e garantisce una lunga durata.

【COLLECTION DESIGN】: Il supporto in legno può tutti gli accessori per cocktail possono essere messi insieme, risparmiare spazioe sembra bello e classico. Attira l'attenzione del cliente e risolvi i problemi con gli strumenti mancanti.

【PROFESSIONISTA E RISPARMIA TEMPO】: Vuoi creare il cocktail perfetto per i tuoi amici? Questo è lo shaker per baristi di cui hai bisogno. Ti permette di creare rapidamente e facilmente la bevanda più complessa senza incasinare o mescolare ingredienti cattivi.

【REGALO PERFETTO】: Per i principianti e i bartender professionisti, questo è un regalo ideale e include strumenti di base. Questo set da cocktail è perfetto per regali per la famiglia e gli amici. Compleanno, festa, compleanno, San Valentino, Natale e altri regali perfetti.

Kit di Borse per Barista, Set di Attrezzi da Barra in Rame da 17Pezzi con Elegante Borsa da Bar Portatile E Tracolla per Un Facile Trasporto E Stoccaggio, Rose Gold Travel Bar Set for Cocktail Making 89,99 € disponibile 2 new from 89,99€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【ELIGARA RISPONDE A TUTTE LE TUE ESIGENZE】 Shaker da cocktail da 24 once, Jigger, Muddler, Mixing Spoon, Hawthorne strainer, Julep strainer, Fine strainer, 2x Liquor Pourers, Lemon squeezer, Lemon zester, Ice tongs, Corkscrew, Opener, Carrying bag, Cocktail recipes & Gift Box

【 LA GRANDE BORSA DA TRASPORTO MASTER】Borsa da barman in stile rustico realizzata a mano, accuratamente progettata con cinghie e scomparti interni extra per mantenere il tuo Boston shaker e altri strumenti da bar organizzato e accessibile in ogni momento

【 REGALO IMPREVEDIBILE PER GLI AMANTI DEL COCKTAIL】 Kit di mixologia di prima classe più un'elegante borsa da bar in tela, entrambi confezionati insieme in una scatola regalo di classe. Che si tratti di un anniversario, matrimonio, Natale, festa del papà o qualsiasi altra occasione, il tuo destinatario sarà entusiasta come un bambino in un negozio di caramelle. L'unico regalo che sicuramente apprezzeranno. Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)

【SOLIDO E DUREVOLE】Accessori da bar pesanti e di alta qualità confezionati in una borsa di tela rinforzata con robuste cinghie di pelle pieno fiore e fibbie in acciaio. L'intero set di agitatori da cocktail da viaggio è fatto dei migliori materiali e sono stati accuratamente testati dai nostri migliori mixologi.

【SODDISFAZIONE al 100%】 Questo kit da barman è versatile e può essere utilizzato per fare apple martini, margarita e long island iced tea, tra gli altri. Forniremo 180 giorni di garanzia di qualità e 180 giorni di rimborso completo. Qualsiasi domanda su questo prodotto, ti preghiamo di dirci la prima volta, ti offriremo servizi professionali e soluzioni soddisfacenti.

Chulovs Cocktail Shaker Set, 20 Pezzi Set Professionale per Cocktail Shakers Bar per Feste Accessori Essenziali per Barman Kit in con Espositore in in acrilico e libretto per Cocktai 48,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Set da 20 pezzi per cocktail】 Il set di shaker per cocktail include: 1 shaker Boston da 750 ml, 2 jigger (50 ml/25 ml; 30 ml/15 ml), 4 versatori per vino, 2 cannucce dritte, 2 cannucce piegate, 1 colino per ghiaccio , 1 * Pinza per il ghiaccio, 1 * Pennello, 1 * Muddlers, 2 * Tappi per vino, 1 * Cavatappi da cameriere, 1 * Cucchiaio da bar, 1 * Ricetta e 1 * Supporto per set in acrilico.

【Materiale in acciaio inossidabile di alta qualità】 Il set di shaker per cocktail è realizzato in materiale di acciaio inossidabile di alta qualità. Innocuo per la salute, è durevole, a prova di perdite, leggero e antigraffio, antiruggine e resistente ai graffi, non deformato e facile da pulire.

【Facile da visualizzare e conservare】 Kit da barista con supporto in acrilico, mantieni il tuo barware al sicuro, organizzato e accessibile. Risparmia spazio, niente più disordine nei cassetti e negli armadi della cucina ed evita la perdita di strumenti.

【Ottimo per la casa o la festa】 È una buona scelta per gli amanti dei cocktail, ti offre il modo migliore per intrattenere i tuoi ospiti durante la festa. Viene fornito con le nostre esclusive schede di ricette per una meravigliosa esperienza di miscelazione, sia che tu abbia mai fatto un'esperienza da cocktail! Il nostro set di strumenti da bar da 20 pezzi può renderti così professionale quando mescoli le bevande sia alla tua festa che a casa.

❤️ 【Acquisto senza rischi e soddisfazione al 100%】 Il kit da barista è versatile e può essere utilizzato per mescolare di più le bevande. È il nostro più grande desiderio e piacere di offrirti la nostra piena presenza e il miglior supporto - se hai domande sul nostro prodotto. Ti preghiamo di comunicarcelo la prima volta, ti aiuteremo a risolvere eventuali problemi correlati entro 24 ore READ 40 La migliore longboard del 2022 - Non acquistare una longboard finché non leggi QUESTO!

Cocktail Shaker Set di 12 Pezzi, Kit Attrezzatura Bar in Acciaio Inox, Shaker 750 ml, Jigger Bar Spoon ect per Drink Cornice in Legno. 32,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Alta Qualità】 il set da cocktail è realizzato in resistente acciaio inossidabile che impedisce al kit per cocktail di trattenere gli odori o le macchie.

【12 Cocktail Shaker Set】 Set cocktail shaker, include 1x750ml Cocktail Shaker, 1 X Jigger bilaterale, 4 X Pourer, 1x pinza ghiaccio, 1 X Muddler, 1 X cucchiaio di miscelazione, 1x cavatappi, 1 X Hawthorne Strainer, 1 X Legno Stand

【Facile Da Pulipe e Conservare】 Dopo la festa, puoi facilmente mettere questo cocktail shaker in lavastoviglie. Quindi metti la tuta sul rack di stoccaggio, che è più ordinato, più elegante e conveniente

【Uso Versatile】Cocktail Shaker Set per incontri di amici, riunioni di famiglia, feste di matrimonio festose, home bar, è possibile utilizzare questo per creare bevande: whisky, scotch, vodka, tequila, gin, rum, brandy, sake e altro ancora.

【Garanzia di Rimborso】 - Nel raro caso in cui il nostro prodotto non soddisfi le tue aspettative, puoi restituirlo con un rimborso del 100%. Offriamo una garanzia di rimborso totale.

SKYFISH Set Di Shaker Per Cocktail: Set Di Strumenti Da 8 Pezzi Con Supporto in Acciaio Inossidabile - Kit Per Barista Da Casa Perfetto E Set Di Shaker Da Cocktail Martini. 49,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche BARTENDER SOLUZIONE COMPLESSIVA : Il set di shaker per bar include cucchiaio da miscelatore, jigger giapponese, mudgerler mojito, colino da cocktail, shaker e versatori di liquori. Con questi strumenti da bar, puoi facilmente preparare il tuo cocktail. Qualità superiore garantita, perfetta per la tua cucina o bar , aggiunge un tocco di raffinatezza.

DESIGN E RUSTPROOF SUPERIORI : Con il design unico del supporto in acciaio inossidabile nero, tutti gli strumenti del cocktail bar possono essere incorporati nel supporto, risparmiando spazio sulla barra. A differenza di simili set da bar che si arrugginiscono facilmente, questo set di miscelazione cocktail è realizzato in acciaio inossidabile 304 di altissima qualità. Non preoccuparti! è tutto lavabile in lavastoviglie.

VERSATILE: questo kit da bar è flessibile: hai le forniture per preparare bevande scosse come Margaritas, Daiquiris e Mojitos, oltre a tutto il necessario per bevande mescolate come Martini, Manhattan o Old Fashioned. Conservare il bellissimo supporto per la conservazione quando non in uso.

UN REGALO CHE TUTTO AMERAI RICEVERE: Che si tratti di anniversario, matrimonio, Natale, compleanno o solo un regalo "Ti amo", il kit per il bartending è quello che vuoi regalare ai tuoi cari.

GARANZIA DI RIMBORSO: Siamo totalmente fiduciosi della qualità del nostro set da barista, quindi il tuo acquisto sarà supportato da una garanzia di soddisfazione al 100%.

SKYFISH Set da cocktail shaker, kit da barista premium da 32 pezzi per casa e bar - Set di articoli per baristi da barista 99,99 €

69,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Set da barista ALL IN ONE - un set di 32 strumenti indispensabili per preparare cocktail professionali, al ristorante, al bar oa casa. In questa cassetta degli attrezzi troverai tutti i materiali di consumo necessari.

QUALITÀ SUPERIORE: realizzato in acciaio inossidabile 304 per uso alimentare, questo set di shaker Boston è ponderato e addensato per prevenire flessioni, rotture, ruggine o deformazioni ed è altamente resistente alle barre ad alto volume e alle barre domestiche.Progettato per ristoranti di alto volume e bar di casa.

TAZZE E DOPPIO JIGGER BEN PROGETTATI: Usa il colino da cocktail che usa il barista! Il nostro colino di biancospino di fascia alta è dotato di una molla ad alta densità, che impedisce alle gocce di ghiaccio o alla polpa di frutta di entrare nelle tue bevande. Con misurazioni precise per 2 once, 1,5 once, 1 oz e 0,5 once, il nostro jigger copre tutte le esigenze che potresti avere per cocktail o bevande ragionevoli.

SCELTE PROFESSIONALI: Il nostro set da cocktail shaker è stato testato da baristi professionisti come il set più affidabile e durevole per le barre ad alto volume. Le due scatole shaker sono perfettamente progettate per adattarsi l'una all'altra e offrono quindi un'ottima tenuta, ideale per agitare i cocktail.

GARANZIA SODDISFATTI SODDISFATTI SODDISFATTI: acquisto senza rischi al 100%! Basta contattarci per restituire il prodotto per un rimborso completo o una sostituzione se, per qualsiasi motivo, non si è soddisfatti dell'articolo. Il miglior set di cocktail shake con il miglior servizio può essere fornito solo da SKY FISH.

Set di shaker per cocktail, kit barman da 14 pezzi con supporto in acciaio inossidabile e 2 tazze moscow mule placcate in rame - regalo per gli amanti dei cocktail. 76,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Soluzione globale per barman: il set di shaker da bar di alta qualità include cucchiaio per mescolare, jigger giapponese, muddler per mojito, colino per cocktail, boston shaker, tazze Mosca Mule, versatori per liquori, cannucce dritte e pennello per paglia. Con questi strumenti da bar, puoi facilmente creare il tuo proprio cocktail e condividere con i tuoi amici.

Design unico: progettiamo il nuovo supporto per strumenti da bar. Puoi metterlo sul bancone del bar, inoltre puoi montarlo a parete. Ci sono 4 fori scavati nella parte inferiore del bancone del bar e dotati di 4 ganci per appendere le tazze Moscow Mule. Perfetti per la cucina di casa o il bar, ti regalano un fresco e meraviglioso divertimento estivo.

Questo kit da bar è flessibile e ti fa risparmiare spazio: hai le scorte per preparare bevande shakerate come Margarita, Daiquiri e Mojito, oltre a tutto il necessario per bevande agitate come il Martini, il Manhattan o l'Old Fashioned. Conserva il bellissimo supporto per riporlo quando non in uso.

Un regalo che chiunque vorrebbe ricevere: che si tratti di anniversario, matrimonio, Natale, compleanno, il nostro kit da bartending è quello che vuoi regalare ai tuoi cari.

Garanzia soddisfatti o rimborsati: acquisto senza rischi al 100%! Contattaci semplicemente se per qualsiasi motivo non sei soddisfatto dell'articolo. Il miglior set di cocktail shaker con il miglior servizio è fornito solo da SKY FISH.

Shaker Cocktail Set Professionale + Ricettario | Kit Barman Completo, Acciaio di Qualità Premium | Aperitivo Accessori per Mojito Martini Gin Tonic Long Drink | Regalo Donna Uomo, Bar Party 32,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ✅ # + ACCESSORI DA BAR + RICETTARIO – Per tutti i barman professionisti, o per quelli che lo vorrebbero diventare: nel nostro cocktail set premium all-in-one c’è tutto quello di cui avete bisogno per preparare il vostro cocktail preferito ai massimi livelli di qualità. Il design classico ed elegante e la raffinata confezione regalo ne fanno l’idea regalo perfetta per ogni occasione.

✅ : Cocktail shaker in tre parti da 700ml con strainer incorporato, extra cocktail strainer, doppio misurino 2cl|4cl, cucchiaio / forchetta da bar + muddler + pinza ghiaccio + 2 versatori + 4 cannucce INOX + ricettario per cocktail come download. Il mixer professionale in tre pezzi può essere utilizzato come Cobbler Shaker oppure con un bicchiere da cocktail come Boston Shaker.

✅ : Mojito, cosmopolitan, margarita, piña colada, bloody mary o martini? Con l’esclusivo ricettario VINENCO potrete sfogliare ricette e immagini di ogni tipo e preparare e servire facilmente il vostro cocktail preferito secondo gli standard stilistici IBA. In più nel ricettario troverete anche simpatici aneddoti sulla storia dei cocktail più amati al mondo.

✅ À: l’acciaio inox spazzolato 304 è un materiale di altissima qualità, non solo bello da vedere, ma anche durevole e rispondente ai più alti standard igienici. Le certificazioni FDA e LFGB ti garantiscono la massima qualità di struttura e materiale, assicurandoti che la tua bevanda non assorba alcun odore o sapore estraneo. Tutti i pezzi possono inoltre essere lavati in lavastoviglie.

✅ /: – Rompete gli indugi ed eseguite l'ordine oggi stesso. Nel caso non siate soddisfatti, contattate la nostra assistenza 24/7 e troveremo senza dubbio una soluzione in grado di soddisfarvi.

RATEL 9 Pezzi Set Cocktail, Cocktail Shaker Set in Acciaio Inossidabile, Kit Barman per l'uso a Casa o Bar, Kit Cocktail con Shaker da 750 ml, Libro per Cocktail, Jigger, Colino ECC 26,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche MATERIALI ALIMENTARI:Realizzato in acciaio inossidabile 304 spazzolato di alta qualità. Questo prodotto in acciaio ha queste buone qualità: innocuo per la salute, antiruggine, resistente alla corrosione, elegante, durevole, stabile, non deformato e facile da pulire, tutte le parti possono essere lavate in lavastoviglie.

IL SET CONTIENE: shaker da 750 ml + Muddler +Pinze per ghiaccio + colino per ghiaccio +Cucchiai da bar + 2 × Versatore + 15 / 30ml Jigger + Libro cocktail + palla shaker. Un set di articoli contiene gli strumenti di base necessari per creare un cocktail, adatto a semplici cocktail fatti in casa. La sfera del miscelatore appositamente attrezzata migliora il ruolo dello shaker, per ottenere il miglior gusto

OCCASIONI USATE: Come regalo per gli amici che sono interessati alla preparazione di cocktail, sia che il barista professionista o chiunque voglia diventarlo; Essential bartending tools per bar, cocktail party, feste di compleanno o altri banchetti festivi; Perfetto come regalo Compleanno, matrimonio, anniversario, Ringraziamento, Natale, Ringraziamento, ecc.

SEMPLICE DA USARE: Siamo dotati di un manuale di cocktail, che descrive la funzione di ogni parte e diversi semplici metodi di preparazione del cocktail. Anche una persona che non è mai stata in contatto con la preparazione di cocktail può facilmente creare un cocktail. Con questo set di cocktail, puoi facilmente creare una varietà di cocktail che desideri e preparare i migliori cocktail, come whisky, scotch, martini, mojito o qualsiasi altro tipo di cocktail. Naturalmente, puoi anche regolare

ACCESSORI DI BASE: Se sei un giocatore dilettante, questo set da cocktail è perfetto per te. Contiene lo Shaker necessario e alcuni accessori di uso frequente.

Oak & Steel - 10 Pezzi, Set da Cocktail Manhattan -Set Bartender Inox - Confezione Regalo per Appassionati, Baristi Professionisti o Creatori di Cocktail Principianti 21,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Regalo perfetto - Set bar per appassionati, baristi professionisti o creatori di cocktail principianti, pronti a impressionare la famiglia e gli amici.

La migliore qualità - accessori per la produzione di cocktail in acciaio inossidabile, facili da usare e puliti

Tutti gli strumenti inclusi- grande mescolatore cocktail, pasticcione, arrangiatore, forme ghiaccio, cucchiaio da bar, apri bottiglie multi, versa bottiglia,bicchierini da 20 e 50 ml.

Libro ricette con sezione shot - Libro ricette passo per passo inclusi tipi bicchieri e ingredienti da aggiungere

Reso garantito: Reso garantito al 100% se il prodotto non è gradito; nessuna domanda e nessun problema.

SKY FISH Set di Shaker Per Cocktail - Kit Barman Per Cocktail in Rame Inciso in Confezione Regalo Da 7. 69,99 € disponibile 1 used from 55,43€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Design unico: il set di barre con finitura galvanica in rame con motivo a incisione ti riporta in Europa medievale e ti fa emergere l'eroe in te. Il loro aspetto e la loro sensazione sono completamente di prim'ordine, che parla di grazia ed eleganza in tutti i modi. Questo set da bar è sicuramente una splendida aggiunta alla tua cucina.

Set cocktail completo di 7 pezzi: il nostro set shaker boston è composto da shaker da 26oz/16oz; colini per cocktail; jigger giapponese 1 oz/2 oz; bar spoon in stile europeo con manico a spirale; muddler di ghiaccio e pinze.

Lattine per agitatori pesati di alta qualità: realizzate in acciaio inox 304 di alta qualità, le due scatole per shaker sono accuratamente progettate per offrire un'ottima tenuta stagna quando si scuotono cocktail e si rompono facilmente con un palmo.

Il regalo perfetto: il nostro set di shaker di fascia alta viene fornito con una confezione premium, che lo rende un ottimo regalo per chiunque sia nella scienza della mixologia. Acquistalo come regalo per matrimoni, compleanni, inaugurazione della casa, giorno del Ringraziamento, Natale, San Valentino e qualsiasi altra occasione speciale.

Garanzia a vita: ogni set di shaker per cocktail è supportato da una qualità imbattibile, un servizio clienti affidabile e una garanzia affidabile. Contattaci per qualsiasi domanda o problema per ottenere il supporto rapido e reattivo di cui hai bisogno.

AYAOQIANG Shaker Cocktail Set Kit di 9 Pezzi Set Cocktail Kit da Barman in Acciaio Inox, Cocktail Shaker Set con 750ML Shaker, Jigger Bar Spoon ect per Casa E Bar. 23,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Alta Qualità】- Il set da cocktail è realizzato in acciaio inossidabile di altissima qualità, questo acciaio inossidabile di qualità alimentare ha una buona capacità anti-graffi e anti-dentici. Il nostro set di cocktail è durevole e facile da pulire a mano o in lavastoviglie.

【Cocktail Set 9 Pezzi】: Contiene 1 * cocktail shaker, 1 * Jigger, 1 * Muddler, 1 * cucchiaio di miscelazione, 2 * pourer, 1 * pinza ghiaccio,1x cavatappi,1 x filtro Hawthorne.

【Semplice Da Usare】- Che tu sia un barista professionista o un barista amatoriale, i nostri kit di cocktail mixology possono soddisfare le tue varie esigenze. Con questo set di cocktail, puoi facilmente creare una varietà di cocktail che desideri e preparare i migliori cocktail.

【Great Scelta del Regalo】-l set di utensili professionali da bar è un buon regalo per la vostra famiglia di amici. E'la scelta del regalo migliore per ogni anniversario, matrimonio, compleanno, regalo di natale, giorno del ringraziamento, capodanno.

【Garanzia di Rimborso】- Nel raro caso in cui il nostro prodotto non soddisfi le tue aspettative, puoi restituirlo con un rimborso del 100%. Offriamo una garanzia di rimborso totale. READ Nessuno se lo aspettava. Gli eurodeputati di PiS e PO vengono coinvolti nella questione del gas

ICNOW Set Cocktail Shaker 750 ML, 21 Pezzi Kit Barman Set di Strumenti Bar Mensola Acrilico, Filtri per Cocktail, Cucchiai da Bar, Beccucci, Whisky Stones 31,49 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【KIT SET COCKTAIL PROFESSIONALE】È necessario strappare la pellicola protettiva gialla.1 shaker da 750 ml,1 pinza ghiaccio,1 tritaghiaccio,1 apriscatole per birra,6 forchetta da frutta,1 misurino,3 beccucci,1 cucchiaio da bar,1 filtro cocktail Hawthorne,1 Cavatappi,1 supporto in acrilico con pellicola protettiva gialla e 3 wisky Stones in acciaio inox.

【ACCIAIO INOSSIDABILE DI ALTA QUALITÀ】Il shaker per cocktail è realizzato in acciaio inossidabile opaco, che ha le funzioni di antivegetativa e antimpronta. Utilizza un design della superficie spazzolato, resistente, a tenuta stagna e non facile da graffiare, e può essere utilizzato per molti anni, aggiungendo un tocco moderno e raffinato al tuo bar di casa.

【FASHION COCKTAIL RACK】Con questo elegante supporto in acrilico, puoi mostrare con orgoglio il tuo Cocktail Set per migliorare il tuo arredamento. Non solo la staffa è stata accuratamente progettata per garantire che i tuoi articoli per la tavola non vengano danneggiati da graffi, sempre organizzati e di facile accesso.

【FACILE DA PULIRE】Tutte le parti possono essere pulite in lavastoviglie e non arrugginiscono né si corrodono. Il Kit Barman Professionale è anche molto facile da pulire a mano. Basta sciacquare con acqua calda e sapone e la sua brillerà di nuovo.Puoi preparare tutte le tue bevande preferite come Margarita, Martini, Daiquiri, Cosmopolitan e Mojito a casa o al bar.

【REGALO IDEALE KIT】21 Pezzi Set Professionale per Cocktail Shakers Bar per Feste Accessori Essenziali per Barman Kit.Un regalo preparato con cura per gli amanti dei cocktail e i baristi. Che si tratti di un anniversario, matrimonio, Natale, compleanno, San Valentino,festa del papà o qualsiasi altra occasione,il tuo destinatario sarà eccitato come un bambino in un negozio di caramelle!

Set di shaker per cocktail, SINPUDA Set da bar Set di shaker per cocktail Kit per barman con filtro, Muddler, Jigger, Set di shaker per Martini per casa, bar, feste 16,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche ★KIT COMPLETO DA BARTENDING: il set di shaker per cocktail SINPUDA viene fornito con shaker per cocktail da 730 ml, versatori per bottiglie, pestello, jigger, 2 pietre di whisky, 2 palline per shaker, cucchiaio da bar, per cocktail incredibili infiniti!

★ ABBINAMENTO PERFETTO: il kit barista portatile SINPUDA fornisce i 9 strumenti più essenziali per il barista, che tu sia un barista dilettante o un guru della miscelazione di bevande, o che tu stia allestendo un bar a casa o al lavoro, il nostro set di shaker risponde a tutti i tuoi necessità!

★ SET DA BAR PROFESSIONALE: questo set di shaker per cocktail è perfetto per te. Questi accessori da cocktail sono tutto ciò di cui hai bisogno per un veloce mix di fantasia, puoi usarlo per mescolare vino, margarita, mojito, cioccolato alla menta, latte, succo di frutta e altro, perfetto per la tua festa. Vestito per cucina, bar, tè al latte negozi, pub, discoteche, ristoranti, caffetterie e altro ancora.

★ SHAKER PREMIUM: crea il cocktail perfetto senza disordine o seccature. A differenza di altri shaker Martini che perdono quando vengono utilizzati o sono difficili da aprire una volta scossi, i nostri shaker sono costruiti utilizzando macchine all'avanguardia e realizzati in acciaio inossidabile 304 di alta qualità per garantire che non perda mai e non si inceppi mai.

★ REGALO IDEA: questo è più di un semplice kit da barista, è un vero e proprio antipasto di conversazione che trasuda classe senza sforzo. Tieni il set di mixology nel vassoio rotante e ricevi i complimenti da tutti i tuoi ospiti. Gli strumenti da bar sono tutti confezionati in scatole regalo, che si tratti di anniversario, matrimonio, Natale, cocktail party, inaugurazione della casa, compleanno, San Valentino, la tua scelta regalo perfetta!

AYAOQIANG Shaker Cocktail Set Kit Barman di 7 Pezzi, Cocktail Shaker Kit in Acciaio Inossidabile, Bar Bartender Kit Set Cocktail di Regalo con Accessori, Misurino Cocktail, Bar Spoon, pour, Jigger. 22,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Alta Qualità Kit Cocktail】- il set da cocktail è realizzato in acciaio inossidabile di altissima qualità, non solo è fantastico, ma è anche estremamente resistente, non arrugginisce né perde. Il pacchetto include 1 shaker da 750 ml, 1 misurino, 1 cucchiaio mixer, 1 pestello, 2 beccucci, 1 filtro per ghiaccio.

【Kit cocktail professionale】- Che tu sia un principiante o un barista professionista, il nostro set di cocktail è conveniente per te per preparare gustosi cocktail. è possibile utilizzare il set per preparare una varietà di bevande, adatto per le piccole celebrazioni.

【Facile da Pulire e Conservare】- Tutti gli accessori possono essere lavati in lavastoviglie e molto facili da pulire. Contiene una cornice di bambù con display di alta qualità che semplifica la conservazione e la rimozione del set da cocktail.

【REGALO PERFETTO】- Per i principianti e i bartender professionisti, questo è un regalo ideale. Questo set da cocktail è perfetto per regali per la famiglia e gli amici. Compleanno, festa, compleanno, San Valentino, Natale e altri regali perfetti.

【Cosa Ottieni 】- Ti offriamo 1 anni di servizio di garanzia per il tuo set shaker, se non sei completamente soddisfatto, contattaci immediatamente! sarete piacevolmente con le soluzioni che abbiamo a disposizione.

Set Cocktail Shaker da 16 Pezzi - Kit Barman Professionale con Supporto in Bambù, Set Shaker Boston da 750 ml con Gigger, Cucchiaio da Bar. Set Aperitivo Moderno per Bar, Feste, Picnic(Oro Rosa) 49,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【16 set da cocktail professionali completi】 1 x shaker per cocktail da 750 ml/26 once, 1 x jigger a doppia faccia, 4 x versatori, 4 x cucchiai di paglia, 1 x cavatappi, 1 x pinza per il ghiaccio, 1 x colino, 1 x pestello, 1 x Cucchiaio per mescolare, 1 x supporto per riporre, 1 x istruzioni (inclusa la ricetta delle bevande). Il supporto dal design unico per la conservazione può mantenere in ordine gli strumenti della barra. Dì addio ai cassetti disordinati della cucina

【High-end e antiruggine】 Un durevole set di shaker per cocktail Boston con un elegante colore oro rosa, contrasta magnificamente con il supporto in bambù. A differenza di kit da cocktail simili che sono inclini alla ruggine, il nostro set da bar è realizzato in acciaio inossidabile spesso, che è molto forte, resistente alla ruggine, resistente alla corrosione e facile da pulire. !

【Set di shaker per cocktail tutto in uno essenziale】 Questo set di miscelatori per bevande da 16 pezzi include tutto il necessario per preparare gustose e gustose bevande miste, whisky, scotch, vodka, tequila, du Matsutake, rum, brandy, sakè, ecc. Che tu sia un drink amante a casa o un barista professionista-Sovyime bartender kit è un modo brillante per iniziare a correre.

【Adatto per ogni occasione】 Ancorato al nostro straordinario kit shaker per bevande miste, questo è il kit decorativo perfetto per case, bar, feste, riunioni di famiglia, matrimoni, ecc. Il metallo di alta qualità nel set e nella confezione dello shaker è anche il regalo perfetto per Natale, San Valentino, compleanno, matrimonio. È una suite squisita per la preparazione di bevande, il bartending, la decorazione della casa, la conservazione degli attrezzi. Pratico!

【NO-risk Purchase】If you have any issue with our products, please don't hesitate to contact us, We will try our best to find a satisfactory solution for you within 24 hours.

Oak & Steel - Kit da Cocktail Completo - Set di 13 Shaker per Cocktail con Supporto in Legno e Ricettario 32,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Caratteristiche - Un set da cocktail che include tutto il necessario per iniziare, tra cui uno shaker, un colino, un doppio jigger (15/30 ml) e altro ancora. Stupisci i tuoi ospiti con le ricette del nostro cocktail book.

CKductpro Bartender Kit, 41 pezzi Boston Cocktail Shaker in acciaio inossidabile Bar Set,supporto rotante in acrilico,Set shaker per cocktail in acciaio inossidabile,Cocktail Bar Gift Set(41PCS) 69,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Kit da barman in acciaio inossidabile Boston da 41 pezzi: 17oz Boston Shaker*1,24oz Boston Shaker*1,25/50ml Jigger*1,15/30ml Jigger*1,Drenaggio wine stopper*4,ice filter*1,wine stopper * 4, ghiacciolo * 1, cucchiaio da bar * 1, sughero di sughero * 1, bastoncino da cocktail * 4, pennello per cannuccia * 1, cannuccia dritta * 4, cannuccia curva * 4, pinza per ghiaccio * 1, loto di frutta * 4, colino per vino * 1 , 360 ° Portabottiglie*1, un manuale di ricette per principianti per baristi.

Materiali di alta qualità: il telaio rotante in plexiglass acrilico rotante a 360 gradi è comodo per ottenere gli oggetti di cui hai bisogno in qualsiasi momento, risparmiando spazio e rendendo il tuo spazio di archiviazione più conveniente. Tutti i kit sono realizzati in acciaio inossidabile 304 di altissima qualità, nessuna ruggine, nessuna corrosione e finitura spazzolata e un aspetto elegante, . (La staffa in acrilico ha una pellicola protettiva, che deve essere scoperta prima dell'uso)

Realizzabile: questo set di shaker per bevande di qualità professionale. Ancorato al nostro straordinario set di shaker per alcol e bevande miste,festeggiare e gustare correttamente i tuoi Martini, cocktail classici e artigianali in stile Manhattan. Inoltre, per rendere le cose davvero deliziose, includiamo un catalogo di cocktail online .. Che sia a casa, al bar o alla festa, puoi creare mix di bevande come Mojito, Margarita, Cosmopolitan, Long Island Iced Tea o Apple Martini.

Staffa girevole a 360 ° Set da cocktail di fascia alta con il supporto portaoggetti in plexiglass acrilico, ogni strumento e barware ha slot specifici. La staffa girevole a 360 ° ben progettata non solo ti consente di trovare facilmente gli strumenti, ma rende anche il tuo bar più organizzato .È anche una decorazione perfetta! Chi non ama un set da barista così delicato! (Non preoccuparti! È tutto lavabile in lavastoviglie. Massima qualità garantita)

Servizio attento: il nostro team di assistenza clienti super reattivo è al tuo servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E per farti continuare a mescolare i cocktail, includiamo anche una garanzia di qualità di 3 anni! Segui il tuo cuore, aggiungi al carrello! Se hai domande, non esitare a contattare il nostro servizio clienti.

Eligara - Set Cocktail 23 Pezzi Professionale, Set Shaker in Acciaio Inossidabile, Cocktail Set con di Legno Supporto, per Casa E Bar, Regalo Ideale 59,99 € disponibile 1 used from 47,13€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【ELIGARA RISPONDE A TUTTE LE VOSTRE ESIGENZE】 Shaker da cocktail da 24 Oz, muddler per mojito, cucchiaio miscelatore, jigger, colino Hawthorne, cavatappi, 3 versatori per liquori + 2 pennelli + 6 tappi, pinze per ghiaccio, 2 tappi per bottiglie, elegante supporto in bambù e libretto di ricette per cocktail

【SLEEK BAMBOO STAND】Questo set da cocktail viene fornito con un supporto elegante ben progettato fatto di bambù ecologico che può contenere tutti gli accessori in modo stabile e non facile da cadere. Rende il vostro tavolo da bar molto ordinato e bello e mantiene i cassetti e gli armadi in cucina non sono più caotici. Inoltre, il design artigianale di rivestimento sulla superficie del supporto può impedire l'umidità.

【 SUPERFICIE IN ACCIAIO INOX RUSTROPROOF】 I nostri prodotti con finitura nera dal design superiore sono sottoposti a un'ispezione limitata negli Stati Uniti/UK/EU. Dispone di un interno di alta qualità che non perde sostanze chimiche nocive. A differenza dei prodotti simili che arrugginiscono facilmente, Abbiamo usato di acciaio inossidabile di altissima qualità: SS304 & SS430.Trattalo bene lavandolo con acqua calda e sapone - e la splendida finitura elettro nera durerà per anni.

【 LA MIGLIORE IDEA REGALO】 Che si tratti di anniversario, matrimonio, Natale, compleanno o semplicemente di un regalo "ti amo", ELIGARA bartending kit è quello che vuoi dare ai tuoi cari. Con il supporto in bambù super cool + elegante scatola - stai per concedere un regalo che il tuo destinatario non dimenticherà mai!

【 SODDISFAZIONE AL 100%】Questo kit di bartending è versatile e può essere utilizzato per fare apple martini, margarita e long island iced tea, tra gli altri. Forniremo 180 giorni di garanzia di qualità e 180 giorni di rimborso completo. Qualsiasi domanda su questo prodotto, ti preghiamo di dirci la prima volta, ti offriremo servizi professionali e soluzioni soddisfacenti

MUOIVG Cocktail Shaker Set,14 Pezzi Kit Set Cocktail, Set Shaker in Acciaio Inossidabile,750ml Shaker con Accessori, Compreso Espositore in Legno 27,59 € disponibile 2 new from 26,59€

Spedizione gratuita Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Set da cocktail da 14 pezzi: il set da cocktail contiene 1 shaker da cocktail, 1 jigger, 1 colino, 1 pestello, 2 versatori, 1 cucchiaio da miscelazione, 4 cucchiai, 1 cavatappi, 1 pinza per ghiaccio, 1 supporto in bambù aggiornato.

Acciaio inossidabile di alta qualità: antiruggine e lavabile in lavastoviglie. Lo shaker per cocktail presenta un interno di alta qualità che non sanguina sostanze chimiche nocive né influisce sui sapori delle bevande. Puoi lavare i tuoi utensili e mantenere la loro lucentezza con facilità.

Cornice in legno: contiene una cornice in legno di alta qualità che rende più facile riporre e rimuovere il set da cocktail. Risparmia spazio e mantieni pulito e ordinato per il tuo tavolo e il bar. Buona visualizzazione di tutti gli accessori, in breve, facile da usare.

Strumento da barista definitivo: semplice e facile da usare, questo shaker è consigliato sia per principianti che per baristi esperti. Prova il gusto migliore di una grande varietà di liquori come mojito, martini, margarita, whisky, scotch, vodka, tequila, gin, rum, sake e liquori come mai prima d'ora. Sarà sicuramente il pezzo più usato del tuo arsenale di barware!

Regalo perfetto: un regalo ideale sia per principianti che per miscelatori professionali, poiché tutti gli strumenti essenziali sono inclusi. Il regalo perfetto per compleanni, feste, anniversari, San Valentino, Natale, ecc.

SINJIAlight set da cocktail, shaker da 750 ml, 18 pezzi, color nero opaco, con supporto girevole e ricettario, kit per da bar tender per casa, bar e feste all'aperto 39,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche Soddisfate tutte le vostre esigenze! Il set di strumenti da cocktail per bar include: shaker da 750 ml, pinza per ghiaccio, muddler, 4 cannucce, colino, 3 pourer, cucchiaio per mescolare, jigger da 20/40 ml, jigger da 15/30 ml, apribottiglie, cavatappi, 3 tappi, vassoio ottagonale e ricette per bevande. Che voi siate barman amatoriali o barman professionisti, questo è tutto ciò di cui avete bisogno

Supporto a forma di disco girevole a 360°: kit per barman di alta qualità con supporto in plexiglas acrilico. Ogni utensile e ogni strumento è dotato di speciali fessure. Il supporto a forma di disco girevole a 360°​ben progettato facilita non solo la ricerca degli strumenti, ma rende anche il vostro bar più organizzato. Inoltre è una decorazione perfetta. Chi non ama un set da bar raffinato!

Set professionale da barman: se si mescolano bevande a una festa o addirittura in un bar, con il nostro kit da 19 pezzi di alta qualità potrete diventare professionali. È possibile mescolare vino, margarita, mojito, cioccolato alla menta, latte, succo e verdure, il che è perfetto per la vostra festa. Adatto per cucina, bar, sale da tè, pub, club, ristoranti, caffetterie, ecc.

Alta qualità e 100% senza rischi: set da cocktail in acciaio inox SS304 di qualità alimentare. È sensibile, di alta qualità, antiruggine e a prova di perdite. Non preoccupatevi che il liquido fuoriesca durante lo scuotimento. Dispone di un interno di alta qualità che non rilascia sostanze chimiche nocive né compromette il gusto della bevanda. (100% senza rischi)

Regalo perfetto: il nostro set per cocktail contiene dieci brochure per cocktail con cui è possibile preparare bellissimi cocktail per la famiglia e gli amici. Anche i barman amatoriali possono preparare facilmente deliziosi cocktail. Utensili da bar di alta qualità e eleganti supporti per giradischi in acrilico sono tutti confezionati in scatole regalo, che si tratti di anniversari, matrimoni, Natale, cocktail, feste di inaugurazione della casa, compleanni, San Valentino, sarà l’opzione perfetta! READ 40 La migliore pentole per friggere del 2022 - Non acquistare una pentole per friggere finché non leggi QUESTO!

Rusty Barrel Chelsea Set Cocktail Oro Rosa - Shaker Cocktail in Acciaio Stile Manhattan, Bastoncino, Colino, Misurino Cocktail, Beccuccio, Cucchiaio, Libro Cocktail - Kit Barman in Scatola Regalo 64,95 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche CARATTERISTICHE DEL NOSTRO COCKTAIL SET: Il set Chelsea Rusty Barrel include uno shaker in stile Manhattan con una capienza di 700 ml, un bastoncino in legno, un dosatore cocktail per dosi singole e doppie (25 ml e 50 ml), un beccuccio in metallo color oro rosa, un cucchiaio miscelatore a spirale, un sacchetto di tela per raccogliere tutta l’attrezzatura, un colino Hawthorne e un ricettario con ricette di 12 cocktail classici (in inglese): tutto ciò di cui hai bisogno per iniziare a far festa!

UN KIT COCKTAIL DI ALTISSIMA QUALITÀ: Il set per cocktail Chelsea non è solo professionale ed elegante, ma è anche resistente: realizzato in acciaio inossidabile robusto e di qualità, con finitura a specchio, farà parte dei tuoi utensili da bar per molti anni, senza perdere la sua capacità di tenuta dei liquidi o arrugginirsi.

IL REGALO PERFETTO CON IL NOSTRO SET BARMAN: Per Rusty Barrel la qualità è la cosa più importante, ma anche l’occhio vuole la sua parte: il nostro set per cocktail è presentato in un’elegante scatola regalo, che lo rende un’idea regalo perfetta per qualsiasi appassionato di cocktail. Sorprendi i tuoi cari con un regalo originale, adatto a qualsiasi ricorrenza, o portalo con te in qualsiasi festa privata!

PER GUSTOSI APERITIVI NEL COMFORT DELLA TUA CASA: Il nostro kit include tutti gli strumenti fondamentali per iniziare a fare dei drink da veri professionisti! Che tu sia un principiante assoluto o un barista esperto, avrai tutto il necessario per fare dei cocktail eccezionali: usa il nostro ricettario per impressionare i tuoi ospiti. Il nostro set può essere usato come kit Gin Tonic, ma non solo: è ottimo per preparare anche altri grandi classici come il Mojito, il Cosmopolitan o la Piña Colada.

SODDISFATTI O RIMBORSATI: Siamo sicuri che adorerai il nostro kit barman completo sin dal primo istante. Ma se dovessi riscontrare dei problemi, il nostro set è coperto da una doppia garanzia: una garanzia di rimborso per i primi 30 giorni e una di sostituzione per i primi 2 anni.

Cocktail Shaker Set, Kit da Barista da 15 Pezzi per Miscelare Bevande, Kit Attrezzatura Bar con 750ml Shaker, Kit da Barman in Acciaio Inox con Accessori per Regalo 26,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche TUTTO QUELLO DI CUI HAI BISOGNO PER UN KIT DA BARTENDER PERFETTO--Il kit barman portatile VITARE contiene 15 strumenti da barman essenziali, sia che tu sia un barista dilettante o un guru del drink-mixing. Se stai allestendo un bar a casa tua o se fai il barista di mestiere, il nostro set shaker risponderà a tutte le tue esigenze!

QUALITÀ SUPERIORE-- l'intero set da cocktail è realizzato in lega di acciaio inossidabile di alta qualità. Quindi il nostro set per cocktail mantiene al meglio il sapore di qualsiasi bevanda alcolica e permette di mixare ingredienti mantenendo il gusto. Il Cobbler shaker utilizza la pressione e permette di mixare con precisione e senza perdite. LAVABILE IN LAVASTOVIGLIE!

STRUMENTI PER BARISTA BARTENDER--Funzionano in modo perfetto con tutti i tipi di liquori, inclusi Tequila, Whisky, Scotch, Vodka normale, Gin, Rum, Brandy, Sake e altro. Il kit barman professionale VITARE ti permetterà di preparare ottimi cocktail per i tuoi ospiti. Ad esempio: Margarita, Manhattan, The Old Fashioned, Dry Martini, Tequila Sunrise o Long Island Iced Tea e altre bevande.

REGALO UNICO--questo set di strumenti da bar è un regalo ideale per i tuoi amici e la tua famiglia per tutte le occasioni come Natale, Capodanno, compleanni, San Valentino, matrimoni, anniversari, feste. Un regalo perfetto sia per un barista che per un principiante.

COSA OTTIENI--750ML Shaker per cocktail, pestello,misurino doppio, colino, cucchiaio, pinze per ghiaccio, apribottiglie, 2 versatore, 2 cannucce/Straws, 2 bastoncini,blender ball, pennello, borsa per trasportare e servizio clienti 100%. Contattaci se hai delle domande su questo prodotto.

AYAOQIANG Set Cocktail 12 Pezzi, Kit da Barman in Acciaio Inox, Cocktail Shaker Set, 750ml Shaker con Accessori, Cocktail Set con di Legno Supporto, per Casa E Bar. 30,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Alta Qualità Kit Cocktail】Questo agitatore per cocktail, realizzato in acciaio inossidabile, non solo è fantastico, antiruggine, ma è anche estremamente resistente e innocuo per la salute.Con questo set di cocktail, puoi facilmente creare una varietà di cocktail che desideri.

【11+1 Cocktail Shaker Set】Set cocktail include 1x750ml Shaker, 1 X Jigger, 4 X Pourer, 1x pinza ghiaccio, 1 X Muddler, 1 X cucchiaio di miscelazione, 1x cavatappi, 1 X Hawthorne Strainer, 1 X Cornice di legno.

【Facile da Pulire e Da Riporre】Il set di accessori per cocktail è lavabile in lavastoviglie. Il supporto in legno può essere messo insieme tutti gli accessori per cocktail, risparmiare spazio e sembra bello e classico, ma può anche essere usato come decorazione per la casa.

【Kit Cocktail Professionale】Che tu sia un principiante o un barista professionista, il nostro set di cocktail è conveniente per te per preparare gustosi cocktail. Questo è un kit barista perfetto per casa, festa, bar. Questo set da cocktail è perfetto per regali per la famiglia e gli amici. Compleanno, san valentino, natale e altri regali perfetti.

【Cosa Ottieni 】Ti offriamo 1 anni di servizio di garanzia per il tuo set shaker, se non sei completamente soddisfatto, contattaci immediatamente! Sarete piacevolmente con le soluzioni che abbiamo a disposizione.

Yoassi Set Cocktail 24 Pezzi, Cocktail Shaker Kit da Barista in Acciaio Inox, 750ml Shaker con Accessori, Cocktail Set con Supporto di bambù, Bartender Kit Completo, Ricette 36,99 € disponibile Controlla Su Amazon Amazon.it Caratteristiche 【Set Cocktail Shaker 24+1 Pezzi】Contiene 1 cocktail shaker da 750ml, 1 filtro Hawthorne, 1 misurino, 1 shot cup, 2 cannucce dritte, 2 cannucce piegate,1 cavatappi, 2 tappi per vino, 1 cucchiaio da bar, 1 pestello, 3 pourers, 3 cappucci antipolvere, 1 pinza per il ghiaccio, 3 spazzoline, 1 cornice di bambù, 1 libretto da cocktail.

【Professionista e Top Cocktail Shaker Drink Enjoy】 Vuoi creare il cocktail perfetto per i tuoi amici? Questo è lo shaker per baristi di cui hai bisogno. Essential bartending tools per bar, cocktail party, feste di compleanno o altri banchetti festivi. Ti permette di creare rapidamente e facilmente la bevanda più complessa senza incasinare o mescolare ingredienti cattivi. Ad esempio Margarita, Cosmopolitan, Mojito, Manhattan o Apple Martini.

【Qualità Premium】 Questo kit per bartending da cocktail è realizzato in acciaio inossidabile di alta qualità,anti ruggine, resistente alla corrosione e facile da pulire. Non trasuda sostanze chimiche dannose o influisce sul sapore delle bevande. Nel frattempo, il supporto in bambù rende il tuo strumento da barra organizzato e accessibile in ogni momento.

【Idea Regalo Originale】 Il design dall'aspetto bello ed elegante, rende la miscelazione professionale alla festa facile e divertente, questo set di shaker è un regalo perfetto per qualsiasi barista professionista o appassionato di cocktail. Ottima idea regalo per tutte le occasioni, come per esempio: compleanno, matrimonio, inaugurazione della casa e tante altre occasioni speciali!

✅【Soddisfazione Garantita】 Nel raro caso in cui il nostro prodotto non soddisfi le tue aspettative, puoi restituirlo con un rimborso del 100%. Offriamo una garanzia di rimborso totale.

