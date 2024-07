Bolslavek. Il poliziotto è stato colpito alla testa

Mercoledì sera a Bolesławiec (Bassa Slesia), un poliziotto è stato colpito alla testa dopo essere stato chiamato contro una persona aggressiva che distruggeva un appartamento. L’ufficiale è stato portato in ospedale. La polizia ha detto che l’aggressore di 20 anni si è suicidato.

“Questa sera, gli agenti della questura distrettuale di Boleslavík sono stati chiamati per un uomo aggressivo che distruggeva un appartamento. Dopo che la polizia è arrivata sul posto, sono stati sparati dei colpi dalla stanza chiusa dove si trovava l’uomo”, ha detto la polizia. Lo ha detto in un comunicato pubblicato sui social.

Inoltre, “Il poliziotto ha subito un trauma cranico.” L’agente è stato trasportato in ospedale con l’elicottero della LPR.

“Mentre aspettava l’arrivo dei rinforzi, l’aggressore si è suicidato. Le indagini sul posto sono in corso sotto la supervisione dell’ufficio del pubblico ministero”, ha detto la polizia.

– La polizia è intervenuta in un complesso di appartamenti dove un figlio aveva denunciato una discussione. È arrivata una segnalazione dalla madre. Poco dopo essere entrato nell’appartamento, l’uomo è stato chiuso in una stanza e ha sparato contro la polizia attraverso la porta chiusa, ha detto Lukasz Dutkowiak, portavoce del quartier generale della polizia provinciale di Wrocław. Intervista a TVN24.

Ha detto che il poliziotto era già stato portato in ospedale con gravi ferite alla testa. Ha anche detto che le condizioni del poliziotto sono critiche.

Come ha affermato Dutkowiak, “La situazione era così attiva che la polizia ha chiesto rinforzi”. – La persona era ancora bandita dalla stanza in cui si trovava. Qualche istante dopo sono stati sparati altri colpi e l’uomo si è tolto la vita, ha detto il portavoce. – L’uomo ha 20 anni – ha aggiunto.

Sul posto stanno lavorando i servizi di emergenza, gli agenti di polizia e la procura. – Sia la donna nell’appartamento che la moglie del poliziotto hanno ricevuto aiuto psicologico. Le nostre attività hanno un carattere specifico, quindi le adattiamo ogni volta alle circostanze. Una grande squadra di agenti di polizia è sul posto per garantire che tutte le operazioni vengano eseguite correttamente, compreso il supporto alle persone coinvolte nell’incidente, ha affermato Dutkowiak.

Kamil Barczyk, direttore dell’ospedale St. Łukasz di Bolesławiec, ha confermato che il poliziotto ferito è stato portato nella sua struttura. Come ha detto, l’uomo è stato curato al pronto soccorso e poi trasportato in aereoambulanza all’ospedale universitario di Wrocław.

Barsik ha detto che il poliziotto aveva una ferita da arma da fuoco al viso, era cosciente e aveva funzioni cardiopolmonari. Ha detto che l’uomo è stato trasferito per un intervento chirurgico d’urgenza. – Il paziente era in condizioni stabili quando ha lasciato il nostro ospedale, il che è un’informazione molto importante per noi – ha aggiunto.