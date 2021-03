Covid, Sindaco di Canicattì: “Ragazzini e adolescenti per strada senza mascherina”

“Leggo tanti commenti e ricevo molti messaggi che parlano di ragazzini e adolescenti per strada che girano senza mascherina, e che si riuniscono in abitazioni private senza alcun problema. Da padre e non da Sindaco, rivolgo a tutti voi una domanda. I genitori, oltre a chiedere la chiusura della scuola e rivendicare maggiori controlli, cosa fanno?”. Lo afferma il sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura, dopo il nuovo boom di contagi da Covid-19.